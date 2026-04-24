عمومية «الرمز» توافق على توزيع أرباح بقيمة 38 مليون درهم عن 2025

أعلنت شركة «الرمز ش. م. ع (ALRAMZ:UH)»، موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 38 مليون درهم (بواقع 7 فلوس للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد بتاريخ 22 أبريل 2026.

وشهد الاجتماع الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة لعام 2025، إلى جانب تعيين حازم بن قاسم عضواً جديداً في مجلس الإدارة.

ويعكس قرار توزيع الأرباح التزام الرمز بمواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، مدعوماً بأداء مالي قوي ونهج استثماري قائم على الانضباط المؤسسي.