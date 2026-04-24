«أبوظبي للاستثمار» شريك في استضافة «اصنع في الإمارات 2026»

أعلنت «اصنع في الإمارات 2026» المنصة الوطنية لدولة الإمارات للنمو والتحول الصناعي، عن اختيار مكتب أبوظبي للاستثمار شريكاً في استضافة النسخة الخامسة والأكبر من الحدث، والتي ستُعقد خلال الفترة من 4 وحتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بدور محوري في دعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات، من خلال ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات عملية عبر شراكات نوعية فعالة، ومساحات نقاشية متخصصة، وتعاون استراتيجي راسخ.

وخلال نسخة هذا العام من منصة «اصنع في الإمارات»، يوقع المكتب مجموعة من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية في قطاعات مختلفة تشمل، الأنظمة ذاتية الحركة، والطاقة، والتمويل، مما يعكس قدرة دولة الإمارات على استقطاب وتنمية الشراكات الصناعية في القطاعات الرئيسية.

كما تشارك قيادات المكتب وشركاؤه الاستراتيجيون في جلسات نقاشية رفيعة المستوى، تتناول أبرز الفرص والتحديات الناشئة، التي تسهم في تشكيل ملامح المنظومة الصناعية في دولة الإمارات.

وستبحث الجلسات مستقبل الصناعة في دولة الإمارات من خلال قصص نجاح واقعية، وتسليط الضوء على أهمية توسيع نطاق تبني التكنولوجيا والتقنيات الصناعية، واستعراض مسارات التوطين الصناعي، بما يوفر للمصنعين أطر عمل عملية لتوطين الصناعات الحيوية داخل الدولة.

وتتضمن مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من الأنشطة المصممة لإبراز مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والفرص التنموية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وتشمل الفعاليات والأنشطة عروضاً متخصصة، تركز على القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، وتُبرز الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب تجارب رقمية تفاعلية تستعرض منظومة أبوظبي المتكاملة لدعم وتمكين القطاع الصناعي، بما يشمل الحوافز، والبنية التحتية، والدعم التشغيلي.