«مالية عجمان» تطلق «التمكين المالي»

أطلقت دائرة المالية في عجمان برنامج «التمكين المالي» كمبادرة مجتمعية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية ودعم الاستقرار المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والطلبة في المدارس والجامعة.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الدائرة الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً في التعامل مع الشؤون المالية، وذلك عبر تبسيط المفاهيم المالية، وتعزيز مهارات التخطيط المالي، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وينسجم مع توجهات الإمارة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وفي إطار تفعيل البعد المجتمعي والتفاعلي للبرنامج، نظّمت دائرة المالية ورشة عمل بعنوان «الثقافة المالية»، بمشاركة منتسبي مركز سعادة كبار المواطنين – عجمان، حيث شهدت الورشة نقاشات مباشرة وتبادلاً للتجارب والخبرات، ما أسهم في خلق بيئة تفاعلية عزّزت استيعاب استراتيجيات الإدارة المالية السليمة وربطها بالواقع اليومي.

وركزت الورشة على تمكين المشاركين من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتنمية مهارات التخطيط المالي وإدارة المصروفات، إلى جانب التعريف بالخدمات المالية الحكومية الرقمية وسُبل الاستفادة منها، دعماً للاستقلال المالي وتوطيداً للاستقرار الاجتماعي.

وتندرج الورشة ضمن حزمة مبادرات برنامج «التمكين المالي» الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الممارسات المالية الرشيدة على مستوى المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بالإمارة.

ضرورة

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الحاجة إلى رفع مستوى الوعي المالي في المجتمع أصبحت ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مشيراً إلى أن الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المعيشي للأفراد والأسر.

وقال: تضطلع دائرة المالية في عجمان بدور محوري في نشر الوعي والتثقيف المالي من خلال تطوير مبادرات نوعية تسهم في تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة مواردهم بكفاءة. ويشكل برنامج «التمكين المالي» منصة فاعلة لتعزيز هذه الجهود، وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي السليم، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 نحو تحقيق التقدم والرفاه للجميع وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن.

ويجسد برنامج «التمكين المالي» توجهاً عملياً نحو بناء مجتمع أكثر استعداداً لمتطلبات الحياة المالية، حيث تتكامل الجهود التوعوية مع المبادرات التطبيقية لترسيخ سلوكيات مالية مسؤولة ومستدامة. كما يعكس البرنامج التزام الدائرة بتعزيز شراكتها مع المجتمع، وتحويل المعرفة المالية إلى ممارسة يومية تسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي وترتقي برفاه المجتمع.