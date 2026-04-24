"العربية أبوظبي" تضيف 3 رحلات مباشرة أسبوعياً إلى مطار عمّان

أعلنت شركة "العربية أبوظبي"، للطيران، إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار مدينة عمّان في الأردن بمعدل 3 رحلات أسبوعياً اعتبارا من 1 مايو 2026 بين مطار زايد الدولي ومطار مدينة عمّان، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وسلسة بين المدينتين.

ويمثّل إطلاق الخدمة إضافةً جديدة باعتبارها ثاني مطار في الأردن تخدمه العربية أبوظبي، إلى جانب عملياتها الحالية إلى مطار الملكة علياء الدولي (AMM) في عمّان.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: " يسرّنا توسيع حضورنا في الأردن مع إطلاق خدمتنا الجديدة إلى مطار مدينة عمّان. وتعكس هذه الإضافة التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي وتوفير المزيد من الخيارات والراحة لعملائنا عند السفر بين دولة الإمارات والأردن. ونهدف من خلال خدمة مطارين في العاصمة الأردنية إلى دعم حركة السفر والسياحة والتجارة بين البلدين".

وساهمت إضافة المطار الجديد من توسعة عمليات الشركة في الأردن، حيث باتت الشركة تُسيّر رحلات يومية إلى مطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار مدينة عمّان، مما يعزز الربط الجوي بين البلدين ليصل إلى عشر رحلات أسبوعياً، مما يوفر المزيد من المرونة والراحة للمسافرين.

كما تعزز هذه الرحلات الجديدة شبكة وجهات مجموعة "العربية للطيران" التي تربط بين دولة الإمارات والأردن، حيث يمكن للمسافرين ايضاً السفر مباشرة إلى مطار الملكة علياء الدولي انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

تشغّل "العربية أبوظبي" أسطولًا حديثًا يتكون من 12 طائرات "إيرباص A320"، ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم.