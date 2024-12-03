انطلاق مهرجان «قرية المطاعم» برأس الخيمة

انطلق مهرجان «قرية المطاعم» بنسخته السادسة، بالواجهة البحرية لـ «المنار مول» برأس الخيمة، أول ديسمبر الجاري، بتنظيم مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ويواصل المهرجان فعالياته حتي نهاية ديسمبر، بمشاركة 47 مطعماً لرواد ورائدات الأعمال من الأعضاء المنتسبين لمؤسسة سعود، ومن المتوقع أن يجتذب الحدث هذا العام حضوراً كثيفاً، يتخطى الأرقام التي حققها مهرجان العام الماضي الذي وصل لـ 460 ألف زائر.

وتتنوع أنشطة المهرجان من مطاعم وحلويات وعربات وأكشاك الأطعمة المتنقلة، ومن بين هذه الأنشطة كذلك تم تخصيص منطقة للأطفال تحتوي على مجموعة من الفعاليات الترفيهية، التي تسمح لهم بالاستمتاع بالتجربة في بيئة آمنة ومرحة، كما يصاحب فعاليات المهرجان يومياً إطلاق فقرات ترفيهية متنوعة، من أنشطة للأطفال «ورش عمل، وألعاب تفاعلية، ورسوم على الوجه»، ومسابقات تستهدف الكبار والصغار بجوائز قيمة من رعاة المهرجان، فيما يستقبل المهرجان رواده من الزائرين يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءً، فيما يمتد في عطلات نهاية الأسبوع حتى 12 ليلاً.

شهد حفل افتتاح المهرجان رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب يوسف إسماعيل، بحضور مسؤولي وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، ومديري دوائر، ورجال أعمال، وأعضاء من مؤسسة سعود، وقيادات إدارة مركز المنار.