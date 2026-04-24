1.1 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» التشغيلية بنمو 7 % في الربع الأول

سجل مصرف الإمارات الإسلامي أداءً تشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى 1.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، رغم زيادة التكاليف بنسبة مماثلة نتيجة مواصلة الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية الداعمة للنمو. وتراجع صافي الربح بنسبة 16 % ليصل إلى نحو 900 مليون درهم، ، فيما حافظ هامش صافي معدل الربح على مستوى قوي عند 3.1 %.

وواصل المصرف تسجيل نمو مستقر، إذ ارتفعت الأصول بنسبة 2.5 % لتصل إلى 149 مليار درهم، وزادت التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 6 % لتبلغ 94 مليار درهم. كما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 7 % لتصل إلى 109 مليارات درهم، مدعومة بأداء قوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير التي شكلت 66 % من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تعكس النتائج المالية للإمارات الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 المرونة المالية للبلاد واستعدادها في ظل الظروف الحالية، ويسرنا أن نعلن عن نمو إجمالي الدخل بنسبة 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 7%».

وأضاف القاسم أبرمنا مؤخراً تسهيلات مرابحة مشتركة الأجل لتمويل السلع بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وتعد هذه الصفقة محطة بارزة تعكس إنجازاً مهماً للإمارات الإسلامي وقدرته على توفير تمويل طويل الأمد بالدولار الأمريكي.

وبمعدل ربح تنافسي للغاية لمدة خمس سنوات، وتم تنفيذ هذه التسهيلات ضمن إطار زمني قياسي وإقبال واسع من عدد من المصارف الرائدة عالمياً، وهذا يدل على متانة علاقات الإمارات الإسلامي مع المؤسسات المالية العالمية، ومكانته الراسخة كشريك موثوق على الساحة المصرفية.

وقال: بينما نمضي قدماً، مستلهمين من التوجيهات الحكيمة لقادة دولتنا العظيمة، فإننا سنواصل مسيرة التطور والنجاح في تعزيز نمو قطاع المصارف الإسلامية في دولة الإمارات .

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: أظهر المصرف نمواً مستمراً في في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.5 % مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 149 مليار درهم.

وعلى الرغم من الأوضاع الحالية، ارتفعت التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 6 % لتصل إلى 94 مليار درهم، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 7 % لتصل إلى 109 مليارات درهم، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً بتسجيل نسبة 66 % من إجمالي الودائع.

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: في الإمارات الإسلامي، نتبنى استراتيجية واضحة عمدت على توجيه نمونا وتوسعنا عبر جميع القطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخزينة.