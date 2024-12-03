لبناني يفوز بالجائزة الكبرى في سحب سوق دبي الحرة

فاز اللبناني فؤاد عبدالسلام بسيارة رانج روفر جديدة في سحب مفاجأة سوق دبي الحرة الكبرى الذي أقيم في اليوم الأخير من سباق الإمارات دبي 7s في ذا سيفينز الأول ديسمبر. وفؤاد عبدالسلام، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 46 عاماً ولد ونشأ في دبي، فاز بسيارة رانج روفر (أوستوني لؤلؤة بيضاء) برقم التذكرة 0155 في سلسلة مفاجأة 1889 الكبرى، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 10 نوفمبر.

وتم إجراء سحب أفضل مفاجأة في سوق دبي الحرة من قبل المدير الإداري راميش سيدامبي، وسالم دهمان، مدير أول - التسويق، وخالد صالح، مدير أول - منع الخسائر والأمن المؤسسي، وأليكسي بابين، مدير - المشتريات، إلى جانب جونو وناتس، مقدمي برنامج دبي 92.