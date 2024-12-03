Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

لبناني يفوز بالجائزة الكبرى في سحب سوق دبي الحرة

undefined's profile picture

البيان

دبي
راميش سيدامبي يسلم الجائزة للفائز
البيان
راميش سيدامبي يسلم الجائزة للفائز

فاز اللبناني فؤاد عبدالسلام بسيارة رانج روفر جديدة في سحب مفاجأة سوق دبي الحرة الكبرى الذي أقيم في اليوم الأخير من سباق الإمارات دبي 7s في ذا سيفينز الأول ديسمبر. وفؤاد عبدالسلام، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 46 عاماً ولد ونشأ في دبي، فاز بسيارة رانج روفر (أوستوني لؤلؤة بيضاء) برقم التذكرة 0155 في سلسلة مفاجأة 1889 الكبرى، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 10 نوفمبر.

وتم إجراء سحب أفضل مفاجأة في سوق دبي الحرة من قبل المدير الإداري راميش سيدامبي، وسالم دهمان، مدير أول - التسويق، وخالد صالح، مدير أول - منع الخسائر والأمن المؤسسي، وأليكسي بابين، مدير - المشتريات، إلى جانب جونو وناتس، مقدمي برنامج دبي 92.