«دييز» تعلن عن مشروع لتطوير مراكز البيانات في واحة دبي للسيليكون

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن مشروع مشترك مع فولت الإمارات، المنصة المتخصصة في تطوير مراكز البيانات ومصانع الذكاء الاصطناعي، لتطوير مراكز بيانات حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة «دييز»، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.

تم الإعلان عن المشروع بحضور الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»؛ وكل من: هان دي غروت، الرئيس التنفيذي لشركة فولت وكونراد كرويمانز، رئيس أسواق رأس المال في شركة فولت، وأمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج.

ويتميز المشروع ببنية تحتية عالية الأداء مصممة بهدف توفير مرونة استثنائية، وضمان تنفيذ العمليات دون انقطاع مع الالتزام بأعلى مستويات الأمان طويل الأمد في جميع الظروف.

وستتعاون «دييز» و«فولت الإمارات» في إطار المشروع مع شركة شنايدر إليكتريك، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها، بهدف تزويد المشروع بأنظمة كهربائية متطورة وبنية تحتية لتوزيع الطاقة ومراكز البيانات الذكية، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة.

وسيتم تطوير المشروع ضمن المنظومة المتكاملة لواحة دبي للسيليكون، ما يسهم في دعم نمو قطاع مراكز البيانات، ويلبي الطلب المتنامي على حلول الحوسبة المتقدمة. ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 60 ألف متر مربع بطاقة إجمالية تبلغ 129 ميغاواط، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، توفر الأولى قدرة طاقة تشغيلية فورية تبلغ 29 ميغاواط، تليها قدرة إضافية ملتزم بها تبلغ 100 ميغاواط.

نموذج دبي

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تأتي الشراكة الاستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، لتؤكد متانة نموذج دبي الاقتصادي وجاذبيتها الاستثمارية في القطاعات المستقبلية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير وتشغيل مراكز البيانات. وتعكس هذه الخطوة ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية المتقدمة، التي توفرها الإمارة، مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة».

وتابع الزرعوني: «يتكامل مشروع مراكز البيانات مع المشاريع التوسعية لواحة دبي للسيليكون، وتحديداً مع مشروع «ديستريكت آي أُو» الذي أطلقه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، حيث سيوفر بنية تحتية، تدعم تطوير تقنيات المستقبل، وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، بما يرسخ مكانة الواحة إحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي في إمارة دبي».

نقلة نوعية

وقال هان دي غروت، الرئيس التنفيذي لشركة فولت: «يسرنا الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تمثل نقلة نوعية استراتيجية في إطار دعم جهود توسعنا على الصعيد الدولي، لا سيما أن إمارة دبي تتميز بوجود بنية تحتية عالمية المستوى، ما يجعلها تملك جميع العوامل لتكون مركزاً للمرحلة التالية للنمو المدفوع بالتقنيات الرقمية والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

لحظة فارقة

وقالت أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج،: «إن ما نشهده في واحة دبي للسيليكون يعد لحظة فارقة في مسيرة الإمارات نحو مستقبل رقمي مزدهر. وتجسد واحة دبي للسيليكون رؤية وطنية طموحة، ودليلاً على التزام دولة الإمارات الراسخ بقيادة اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي. وفي قلب هذه الرؤية يأتي مركز البيانات الرائد هذا، المجهز بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي يشكل الأساس الذي ستُنى عليه مدينة الغد الذكية».

بنية رقمية

يؤكد المشروع التزام دبي بتوفير بنية تحتية رقمية متطورة، تتمتع بالإمكانات اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يستفيد المشروع من الخبرات المتخصصة الواسعة لشركة شنايدر إليكتريك في مجال المنظومات الكهربائية والبنية التحتية الذكية. وبموجب الاتفاقية ستقدم «دييز» الأرض والبنية التحتية الرئيسية، بينما تتولى فولت الإمارات تطوير المشروع وتمويله وتنفيذ عمليات البناء الرئيسية لمنشآت مركز البيانات، بالإضافة إلى الإشراف على التصميم والتنفيذ والتأجير والعمليات، بما يتماشى مع المتطلبات المتفق عليها.