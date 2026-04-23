بتوجيهات عمار بن حميد.. عجمان تطلق حزمة تسهيلات لدعم القطاع السياحي

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان عن إطلاق حزمة من التسهيلات الهادفة إلى دعم الأنشطة السياحية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية القطاع السياحي في الإمارة.

وتندرج هذه التسهيلات ضمن رؤية سمو ولي عهد عجمان الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال السياحية، وتعزيز استدامة القطاع ومرونته في مواجهة مختلف التحديات، إذ تتضمن مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات النوعية، التي تغطي مختلف جوانب التشغيل والترخيص والتسويق، بما يسهم في دعم المنشآت السياحية في الإمارة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز تنافسيتها.

حزمة المزايا

وتشمل الحزمة عدداً من الإجراءات والمزايا، من بينها تأجيل سداد الرسم السياحي لجميع المنشآت السياحية لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول مارس 2026، والإعفاء من غرامات التأخير عند تجديد التراخيص خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تطبيق إعفاء على رسوم تصاريح الفعاليات، ورسوم تجديد التراخيص.

كما تتضمن حزمة التسهيلات تفعيل آلية «الدفع المرن» لتقسيط المستحقات دون فوائد، إضافة إلى إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية عام 2026، وإعفاء المنشآت السياحية من رسوم المشاركة في المعارض والورش الترويجية، التي تشارك فيها الدائرة.

جودة الخدمات

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، أن حزمة التسهيلات تهدف إلى إحداث أثر مباشر في تنشيط الحركة السياحية في إمارة عجمان، عبر دعم عمل المنشآت السياحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال، وإطالة مدة إقامة السائح، وزيادة الإنفاق السياحي.

وأضاف: «تعزز هذه الإجراءات جاذبية الإمارة وجهة استثمارية واعدة، إذ تلعب التسهيلات المالية والتنظيمية والإعفاءات، التي تقدمها الإمارة دوراً مهماً في خفض تكاليف التشغيل وتحسين بيئة الأعمال، بما يحفز على ضخ استثمارات نوعية جديدة في المشاريع السياحية والثقافية والترفيهية، ويسهم في تحقيق نمو مستدام، ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية في عجمان».

التنمية الشاملة

من جهته قال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إن هذه التسهيلات تنطلق من رؤية الدائرة بأن القطاع السياحي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة عجمان، موضحاً أن دعم المنشآت السياحية وتمكينها يعد استثماراً مباشراً في مستقبل الإمارة واقتصادها.

وأضاف: «ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص، لترسيخ مكانة عجمان وجهة سياحية متميزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم».

وأشار محمود الهاشمي إلى أن هذه الإجراءات تمثل حزمة استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية في الإمارة، بما يعزز مكانة عجمان بيئة أعمال جاذبة.

الجاذبية الثقافية

وفي إطار دعم القطاع الثقافي والسياحي يسهم إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية عام 2026 في تعزيز الجاذبية الثقافية، فيما يتيح إعفاء المنشآت السياحية من رسوم المشاركة في المعارض والورش الترويجية تعزيز فرص التسويق، والوصول إلى أسواق جديدة.

وأكدت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان التزامها بإطلاق مبادرات نوعية، تعزز مرونة القطاع السياحي، وتدعم نموه المستدام، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، خلال المرحلة المقبلة.