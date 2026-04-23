«دو» تطلق حلولاً متقدمة لحماية البيانات وتعزيز استمرارية الأعمال في الإمارات

أعلنت «دو»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق خدمتين جديدتين لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات مركزاً إقليمياً للمرونة الرقمية وحماية البيانات، وهما خدمة حماية البيانات من المخاطر واستمرارية التشغيل دون انقطاع (DRaaS)، وخدمة النسخ الاحتياطي للبيانات كخدمة (BaaS). وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة «دو» دورها المحوري، لضمان المرونة الرقمية لمؤسسات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال محفظة خدمات «du Tech» المتطورة، التي توفر البنية التحتية اللازمة لحماية سيادة البيانات، ومواجهة التهديدات الرقمية بكفاءة، وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد التحديات السيبرانية، التي تواجه مؤسسات الأعمال، حيث أصبحت فترات التعطل الرقمي تمثل خسائر مالية مباشرة. وتشير بيانات حديثة إلى أن 94 % من الشركات في الدولة تعرضت لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي، فيما بلغ متوسط تكلفة الاختراق الواحد نحو 2.9 مليون دولار، مع تأثر العمليات التشغيلية لنحو 60 % من المؤسسات، بسبب اضطرابات البيانات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «في دو نضع أمن البيانات واستمرارية الأعمال في صميم التزامنا تجاه المؤسسات في دولة الإمارات. وفي ظل المشهد الرقمي المتسارع نعمل على تمكين المؤسسات الحكومية والشركات من التقدم بثقة عبر بنية رقمية مرنة وآمنة وسيادية. ومن خلال تكامل القدرات المحلية المتقدمة مع الإمكانات العالمية نعمل على توفير منظومة متعدد المستويات،تجمع بين الحماية السيادية داخل الدولة، وبنية احتياطية في الخارج يمكنها ضمان جاهزية الأعمال واستمراريتها دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والمرونة لمواكبة مختلف المتغيرات».

وتستهدف حلول «du Tech» مختلف القطاعات الحيوية، إذ توفر حماية متقدمة للبيانات الحكومية عبر السحابة الوطنية، وتدعم القطاع المالي بقدرات نسخ احتياطي عالية، وزمن استعادة منخفض، كما تضمن حماية بيانات المرضى في القطاع الصحي، وتدعم قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في مواجهة اختراقات البيانات وتعزيز ثقة العملاء.

وتعتمد هذه الخدمات على مراكز بيانات متطورة داخل الإمارات بتصنيف Tier III في كل من أبوظبي ودبي، بما يضمن الامتثال لمتطلبات توطين البيانات، إلى جانب شراكات مع مزودي خدمات سحابية عالميين لتأمين استمرارية الأعمال عبر مواقع متعددة.

ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تمكّن «دو» المؤسسات من تقليل مخاطر التهديدات الرقمية، والتركيز على النمو والابتكار، مع تحقيق جاهزية تشغيلية تصل إلى 99.9 %، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة.