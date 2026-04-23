"غرف دبي" و" دبي الإسلامي"يستعرضان حلولاً مصرفية للقطاع الخاص



نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع دبي الإسلامي، حواراً تفاعلياً مفتوحاً بمشاركة 93 من ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك لتوفير حلول مصرفية متطورة تدعم القطاع الخاص، وتعزز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.

وجاء تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة المتطلبات التمويلية للشركات، واستعراض أبرز الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها دبي الإسلامي لدعم نمو الأعمال، وتمكين الشركات من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة.

الكفاءة التشغيلية

وتندرج الفعالية ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مؤسسات مالية رائدة، بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، وتعزيز استدامة أعمالها ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية تتسم بالمرونة والجاهزية.

وشهدت الجلسة حضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى جانب مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى من دبي الإسلامي مثل محمد الشريف، رئيس الأعمال الدولية والاستثمارات العقارية؛ ونافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات؛ وعلي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية؛ وسعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية، حيث تناولت المناقشات بشكل رئيسي الاحتياجات المالية والمصرفية لمجتمع الأعمال ومختلف الجوانب المتعلقة بها، إلى جانب البحث في الحلول العملية التي تحسن الكفاءة التشغيلية للشركات وتدعم خطط نموها، وتعزز قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. كما سلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم مجتمع الأعمال المحلي ومساعدته على الاستجابة بفعالية للتطورات العالمية.

التحولات الاقتصادية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة، من خلال توسيع نطاق التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي. كما نحرص على مواءمة كافة الحلول والخدمات مع متطلبات الشركات، بما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم استدامة نموها في مختلف الظروف، ويسهم في تعزيز ازدهار كافة القطاعات الاقتصادية".

وقال نافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في دبي الإسلامي: "أتاح لنا هذا الحوار فرصة قيّمة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وفهم أولويات الشركات والتحديات التي تواجهها في البيئة الحالية. ونواصل في دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول عملية ملائمة ومتوافقة مع احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، كما نؤكد أهمية استمرار هذا النوع من التفاعل الحيوي لضمان مواءمة خدماتنا مع متطلبات السوق وتعزيز قدرة الشركات على التخطيط والتقدم بمزيد من الثقة".

مرونة القطاع

واستعرض فريق دبي الإسلامي أثناء اللقاء مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية للبنك والمصممة خصيصاً للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي التي تسهم في تعزيز جاهزية الشركات لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، ودعم مجتمع الأعمال ككل في إدارة التحديات الحالية والتخطيط للمستقبل بثقة أكبر.كما تناولت النقاشات أبرز الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

وتأتي الفعالية في إطار سلسلة اللقاءات الموسعة التي تنظمها غرف دبي خلال الفترة الحالية مع القطاع الخاص لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الدولية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات والاستراتيجيات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة المستجدات العالمية، كما تعمل الغرف، من خلال منصات التفاعل الفعالة هذه، على تكثيف العمل المشترك لمواكبة الظروف الحالية، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة قطاعات الأعمال، واستعراض السبل المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.