هبوط أسهم أوروبا مع تقييم المستثمرين تطورات الشرق الأوسط ونتائج أعمال

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع تأثير تنامي ​المخاوف بشأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي ‌على معنويات ​المستثمرين في وقت يقيم فيه المشاركون في السوق موجة من تقارير نتائج أعمال الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، مما يسلط الضوء على الحذر السائد في السوق.

وانعكس هذا ⁠التراجع على معظم الأسواق الرئيسية في أوروبا، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني والمؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء ما بدا أنه إعلان أحادي الجانب بأن الولايات المتحدة ستمدد وقف إطلاق النار حتى تناقش الاقتراح الإيراني في محادثات السلام ‌لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وعلى الرغم من ذلك، ‌لم يشعر المستثمرون بأي ارتياح، إذ أحكمت إيران قبضتها على ‌مضيق هرمز، مما جعل ‌الأسواق في حالة توتر بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار الهش سيصمد ​أم لا.

وانخفضت الأسهم، ‌في حين قفزت ​أسعار النفط، إذ صعدت العقود الآجلة ⁠لخام برنت بأكثر من واحد بالمئة لتتجاوز 100 دولار للبرميل.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.6 بالمئة على خلفية المكاسب ​القوية في أسعار ⁠النفط الخام.

ونزلت ⁠معظم القطاعات الرئيسية الأخرى.

وكان قطاع الاتصالات هو الأكثر صمودا، إذ تقدم 1.2 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع البنوك لتحتل ⁠المرتبة الأخيرة في السوق بهبوطها 1.1 بالمئة.

ويتابع المستثمرون ذروة موسم نتائج أعمال الشركات الأوروبية، ويدققون في التقارير بحثا عن رؤى حول كيفية تأثير الصراع الإيراني على الأعمال والتوقعات المستقبلية في مختلف القطاعات. وقفز سهم نستله ستة بالمئة بعد أن ‌حافظت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم على توقعاتها للنمو للعام بأكمله عند ما ​بين ثلاثة وأربعة بالمئة.

وارتفعت أسهم لوريال ثمانية بالمئة بعد أن سجلت مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية نموا في المبيعات بلغ 6.7 بالمئة في الربع الأول، وهو أسرع نمو ربع سنوي تحققه ​منذ عامين.