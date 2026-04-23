تاكسي دبي تستحوذ على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة

أعلنت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، عن استحواذها على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة ضمن المزاد الأخير لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، في خطوة استراتيجية تعزز ريادتها في سوق النقل. وتنسجم هذه الزيادة مع خطط الشركة للارتقاء بقدراتها التشغيلية في قطاع مركبات الأجرة، حيث ترفع حصتها السوقية إلى 47%، لتحافظ على مكانتها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في الإمارة.

ويأتي هذا التوسع ليُسهم في زيادة حجم أسطول مركبات الأجرة التابع للشركة من 6,217 مركبة إلى 6,817 مركبة. وستدخل المركبات الجديدة إلى الخدمة تدريجياً ابتداءً من شهر يوليو المقبل، ضمن خطة تشغيلية مدروسة تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات النقل في مختلف مناطق دبي.

وفي هذه المناسبة، قال منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يمثّل استحواذنا على 600 لوحة مركبة أجرة جديدة محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس ثقتنا بالإمكانيات الكبيرة لقطاع النقل في دبي، والذي يشهد تزايداً مستمراً للطلب بالتوازي مع خطط التنمية الحضرية في الإمارة. ونفخر بقدرتنا على مواكبة هذا النمو والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة عبر توفير خدمات نقل عالية الجودة. ولن يقتصر أثر هذه الزيادة على تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا، بل سيسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، ودعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل عالمية المستوى."

وأشار الفلاسي إلى أن إدخال المركبات الجديدة إلى الخدمة بشكلٍ تدريجي يؤكد على استراتيجية الشركة بالاستفادة من الأصول، وتحسين الأداء المالي، والارتقاء بجودة الخدمات، ما يعزز مكانتها كأكبر مشغّل لمركبات الأجرة في دبي.

وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات حكومة دبي واستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة خدمات التنقل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في البنية التحتية والخدمات الحضرية.