«تشاينا يونيكوم» تطلق عملياتها رسمياً في المنطقة من دبي

أعلنت شركة «تشاينا يونيكوم» عن إطلاقها الرسمي في دبي، في خطوةٍ تمثّل علامةً فارقةً في مسيرة توسّعها العالمي.

حضر حفل التدشين زه لين، المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بالإمارات، وتشن شينرونغ، رئيس الغرفة التجارية الصينية في الإمارات، إلى جانب جواد بنتاجر، ممثل إحدى شركات الاتصالات الإماراتية، وأكثر من 200 ممثل من كبرى الشركات الرائدة مثل بنك الصين، وشركة الصين الحكومية للإنشاءات، وشركة كوسكو للشحن، وشركة نيو للسيارات الكهربائية.

وأكّدت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا يونيكوم العالمية» منغ شوشن، في كلمتها حرص «تشاينا يونيكوم» على التعاون مع الحكومات والشركات المحلية للإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، والمساهمة في تعزيز التعاون المتين بين الصين والإمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار تشن إلى إسهامات الشركة في تطوير البنية التحتية الرقمية واقتصاد الرقمنة في دول الحزام والطريق، مؤكداً أن إنشاء فرع «تشاينا يونيكوم الشرق الأوسط» يتماشى تماماً مع مساعي المنطقة نحو التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد.

وشهد حفل الافتتاح عرضاً لبعض الحلول المبتكرة التي تقدمها «تشاينا يونيكوم»، حيث تدير حالياً 40 فرعاً حول العالم، وتشرف على أكثر من 60 كابلاً بحرياً دولياً، إلى جانب أكثر من 400 نقطة وصول للخدمات في أكثر من 200 دولة ومنطقة.