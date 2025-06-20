تعاون بين «الاقتصاد والسياحة» وماريوت الدولية لتعزيز جاذبية دبي

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم مع ماريوت الدولية، إحدى أبرز شركات الضيافة في العالم، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة، وذلك تماشياً مع جهودها لتسريع نمو القطاع، وإعادة تعريف معايير تميزه.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك طويل المدى بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وماريوت الدولية، والتي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وقّع مذكرة التفاهم عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية.

وتضع مذكرة التفاهم الركيزة الأساسية لأوجه التعاون المشترك، والتي تتضمن إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لدبي في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة فنادق ماريوت الدولية، بالإضافة إلى مبادرات التسويق المشتركة، بما في ذلك الإعلانات ذات القنوات المتعددة، وكذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين، وذلك لتسليط الضوء على مناطق الجذب الفريدة بدبي وتراثها الثقافي وتجاربها الاستثنائية، بما يسهم في زيادة جاذبيتها، والتعريف بعروضها ومقوماتها السياحية المتنوعة بشتى أنحاء العالم.

وقال عصام كاظم: «تسهم الاستراتيجيات الطموحة التي يتبعها شركاؤنا المميزون مثل ماريوت الدولية في تعزيز نمو ومرونة قطاع السياحة في دبي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية لترسيخ مكانة الإمارة لتكون رائدة الابتكار ب قطاعي السياحة والضيافة على مستوى العالم.

والعمل مع واحدة من أبرز المجموعات الفندقية الدولية التي تتمتع بخبرة واسعة، وتتواجد منشآتها في العديد من المدن العالمية، سيمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز مكانة دبي العالمية، وإثراء تجارب زوارنا.

وبالوقت الذي نسعى فيه لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مثل هذه الشراكات تعكس العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص بالمدينة، ونجاحها المتواصل بتقديم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم».

وقال سانديب واليا: «نفخر بامتلاك محفظة تضم أكثر من 50 فندقاً من مختلف الفئات في دبي، بما فيها المختارة والمتميزة والفاخرة، والتي تتوافق مع التجارب المتنوعة التي تقدمها الإمارة لكل فئة من المسافرين.

وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها في تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص.

ونؤكد التزامنا بالعمل مع الدائرة لتقديم تجارب استثنائية للضيوف من جميع أنحاء العالم، ومنحهم فرصة استكشاف هذه الوجهة المتميزة».

وتتضمن خطط التعاون دمج المعالم الشهيرة في دبي، ومشهد المأكولات وفنون الطهي، وكذلك التجارب المتنوعة ضمن عروض السفر الموسمية التي تقدمها ماريوت، وأيضاً في برنامج الولاء الخاص بالمجموعة.

وتهدف المبادرة إلى تزويد الضيوف بتجارب أصيلة ومخصصة محلياً، وزيادة ارتباطهم بالإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة.

ويتواصل الأداء القوي للقطاع منذ بداية العام الجاري حيث استقبلت دبي 7.15 ملايين زائر دولي في الأشهر الأربعة الأولى من 2025، بزيادة 7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتضم محفظة ماريوت الدولية أكثر من 80 فندقاً، و23,000 غرفة من 23 علامة تجارية شهيرة في الإمارات، بما في ذلك 59 فندقاً في دبي وحدها.