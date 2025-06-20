«إتش إس بي سي»: توقّع استمرار النشاط القوي لأسواق المال في الإمارات

كما سلط المؤتمر الضوء أيضاً على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال وتجلى ذلك من خلال تفاعل المستثمرين مع ممثلي البورصات والمؤسسات والشركات في الإمارات خلال المؤتمر.
ولقد نجحت دولة الإمارات بتحقيق قيمة سوقية لأسواقها المالية بلغت تريليون دولار في نهاية عام 2024، ويتوقع أن يستمر النشاط القوي للأسواق الإماراتية وجذبها للاستثمارات الدولية.
وقد حافظت أسواق رأس المال الخليجية على مرونتها خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت عائدات عمليات الاكتتاب العامة الأولية بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من 2024 رغم تباطؤ عمليات إصدارات الأسهم والسندات عالمياً.
وبالمثل، شهدت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ أعلى مستوياتها الربع سنوية في ثلاث سنوات مدعومة بالنشاط الاقتصادي القوي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات.
كما تمثل دولة الإمارات واحدة من أكثر قصص النمو أهمية، حيث زادت حصة صناديق الأسواق الناشئة العالمية وانفتاحها على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من 35% إلى 65% منذ منتصف عام 2021.
كما أن تنوع القطاعات في السوق - مثل التجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة - لا يعكس مدى تنامي ثقة المستثمرين فحسب، بل يمنح المؤسسات العالمية أيضاً التنوع الذي تسعى إليه ضمن إطار إعادة موازنة محافظها الاستثمارية».
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 فقط، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق ما يقارب 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) بزيادة 78% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وارتفاع تداولات الأجانب بنسبة تزيد على 347% خلال السنوات الخمس الماضية، يواصل السوق جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب الباحثين عن الاستثمار في شركات قوية وعالية التوزيعات في قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.
وتُعد شركاتنا المدرجة من الشركات الرائدة بالمنطقة، وتتمتع بأسس مالية قوية، وأحجام مؤسسية كبيرة، وشفافية عالية، مدعومة بآفاق اقتصادية متينة لأبوظبي.
قوة وتنوع المنظومة
ومن خلال مشاركتنا بمؤتمر هذا العام، نسلّط الضوء على قوة وتنوع منظومتنا من الشركات المدرجة، وهو ما تؤكده القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي البالغة 951 مليار درهم، ما يؤكد اهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالفرص الديناميكية والموجهة نحو النمو التي يوفرها سوق دبي كبوابة موثوقة على مستوى المنطقة».
وكان ضمن المتحدثين الضيوف من الإمارات خالد القاسمي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة الإمارات بلندن .
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