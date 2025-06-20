المنتدى الأول للمالية العامة يناقش إدارة الدّيْن العام في عالم متغير

عقدت جائزة الشارقة في المالية العام، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، وبرعاية حكومة الشارقة، على مدى اليومين الماضيين، في إسطنبول بتركيا «المنتدى الأول للمالية العامة»، بعنوان «إدارة الدين العام في عالم متغير – استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».

واستهدف المنتدى تبادل المعارف والخبرات، وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة بين الدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة التحديات المالية المعاصرة.

وجاء المنتدى بحضور وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، ولفيف من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، في كلمته الافتتاحية أن تنظيم المنتدى يجسد أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال المالية العامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، وأفضل الممارسات بين الدول العربية، ومشاركة قصص النجاح بمجال إدارة الدين العام والريادة المالية.