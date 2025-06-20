9 سيارات في انتظار الفائزين بحملة «تسوّق واربح سيارة» ضمن المفاجآت

تنطلق في 5 يوليو فعاليات حملة «تسوّق واربح سيارة» ضمن مفاجآت صيف دبي 2025، لتقدّم تجربة تسوق استثنائية تزخر بالجوائز القيّمة، حيث يحظى المتسوّقون بفرصة الفوز بـ9 سيارات نيسان ماجنايت جديدة كلياً، تُمنح عبر سحوبات أسبوعية تُقام في 23 مركز تسوّق مشارك في مختلف أنحاء دبي.

وتُقام الحملة تحت إشراف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتنظيم شركة بي. يو. زد لإدارة التسويق وتنفيذ الحملات الترويجية، بالتعاون مع مجموعة من أبرز وجهات التسوّق في الإمارة، وذلك ضمن جهود مستمرة لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوّق والربح والترفيه.

وبمجرد إنفاق 200 درهم أو أكثر في أحد المراكز المشاركة، يمكن للمتسوّق الدخول في السحب الرقمي ببساطة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) داخل المتجر، لتبدأ رحلته نحو الفوز بسيارة نيسان ماجنايت، في تجربة تجمع بين السلاسة والحماس تحت شعار: «تسوّق، امسح، واربح!» وتُقام السحوبات أسبوعياً حتى 1 سبتمبر 2025، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد كل أسبوع، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى تسعة.

فرص للربح

وقال بايجو كورياش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بي. يو. زد لإدارة التسويق: «تهدف هذه الحملة إلى خلق تجربة تسوّق متكاملة، وتمنح المتسوّقين فرصاً حقيقية للربح. تسعة فائزين، 9 سيارات نيسان ماجنايت، وصيف واحد حافل بالمفاجآت واللحظات التي لا تُنسى».

وتشمل المراكز التجارية المشاركة: مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، القوز مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو، سنترال مول، سنشري مول، كراون مول، دبي فيستيفال بلازا، جبل علي مول، مرحبا مول، مركز مُدن المجتمعي، مركز «نيو ويست زون – الخيل»، «نيو ويست زون – مزهر»، بالم ستريب مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال مول، صن سيت مول، تايمز سكوير سنتر، تاون مول، مركز فيلانوفا المجتمعي، ويست زون مزهر مول.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الفعاليات والعروض التي تُنظّم في دبي خلال موسم الصيف لتعزيز مكانة المدينة كوجهة تسوّق رائدة إقليمياً وعالمياً، ولمواصلة تقديم تجارب استثنائية للسكان والزوار على حد سواء.