العتيبة: اقتصادنا الأكثر متانة في العالم ولا يحتاج إلى دعم

عبّر معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ تقديره لاعتراف الرئيس دونالد ترامب بأن دولة الإمارات أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للولايات المتحدة، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات من أكثر اقتصادات العالم متانة من الناحية المالية، وأن أي ادعاء بأن دولة الإمارات بحاجة إلى دعم مالي خارجي هو قراءة خاطئة للحقائق.

وقال معالي العتيبة في تدوينات على الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة على منصة «إكس»: «نقدّر بشدة اعتراف الرئيس ترامب بدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين والتجاريين.

ويعكس هذا الاعتراف عمق العلاقة المبنية على المصالح المشتركة والاستثمار المتبادل والثقة الاستراتيجية طويلة الأمد».

وأضاف معاليه: «أي ادعاء بأن دولة الإمارات بحاجة إلى دعم مالي خارجي هو قراءة خاطئة للحقائق، فاقتصادنا من أكثر اقتصادات العالم متانة من الناحية المالية، مدعومة بأكثر من تريليوني دولار من الأصول الاستثمارية السيادية، وأكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الإماراتي، وقطاع مصرفي يضم حوالي 1.5 تريليون دولار من الودائع».

وأضاف معالي العتيبة: «تعتبر هذه القوة السبب الرئيس وراء استثمار دولة الإمارات أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، مع وجود مسار واضح لنمو هذا الرقم بشكل كبير».

وأكد أن دولة الإمارات والولايات المتحدة مستمرتان في الازدهار معاً لعقود مقبلة، ليس لأن إحداهما تعتمد على الأخرى في الدعم، بل لأن كلتيهما تستفيد من إحدى أهم الشراكات الاقتصادية في العالم.