«دناتا» تستثمر 77.5 مليون درهم لإنشاء محطة شحن جوي في مطار غرب سيدني



أعلنت دناتا، المزوّد العالمي لخدمات النقل الجوي والسفر، عن استثمار نحو 32 مليون دولار أسترالي (77.5 مليون درهم) لإنشاء محطة شحن جوي متكاملة في مطار غرب سيدني الدولي نانسي بيرد والتون، في خطوة تعكس توسعها الاستراتيجي وتعزيز حضورها في السوق الأسترالي.

وسيتم تطوير المحطة داخل مستودع بمساحة 5.000 متر مربع، إلى جانب مساحة إضافية تبلغ 4.000 متر مربع، حيث ستتولى الشركة تجهيز البنية التحتية بالكامل، بما في ذلك أنظمة مناولة شبه آلية متطورة.

كما ستخصص نحو 6 ملايين دولار أسترالي لتزويد المنشأة بأحدث المعدات والتقنيات، ما يتيح التعامل بكفاءة مع الشحنات الحساسة مثل الأدوية والمواد التي تتطلب تحكماً دقيقاً في الوقت ودرجة الحرارة.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية للمحطة في يوليو 2026، قبل الافتتاح الكامل للمطار أمام المسافرين، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً، ما يعزز قدرات الشحن الجوي في ولاية نيو ساوث ويلز ويدعم شبكة التجارة الأسترالية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 وظيفة مباشرة في مرحلته الأولى، مع إمكانية زيادة العدد مع توسع العمليات مستقبلاً.

ويأتي هذا الاستثمار في ظل تنامي أهمية الشحن الجوي كعنصر رئيسي في دعم سلاسل التوريد والتجارة العالمية. وأكد مسؤولو الشركة أن إنشاء مرفق شحن مصمم خصيصاً منذ البداية يعزز مرونة العمليات اللوجستية، ويدعم النمو الاقتصادي في أحد أسرع الممرات الاقتصادية نمواً في أستراليا، إلى جانب تحسين كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والعالمية.

ويُعد هذا المشروع امتداداً لحضور «دناتا» القوي في أستراليا، حيث تعمل في تسعة مطارات وتدعم سنوياً أكثر من 107 آلاف رحلة جوية، إضافة إلى مناولة مئات آلاف الأطنان من البضائع، ما يعزز دورها كمشغل رئيسي في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.