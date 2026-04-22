«دوبيزل» تطلق «ترواستيمت» المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز شفافية تقييم العقارات في دبي

أعلنت منصة «دوبيزل»، إحدى أبرز المنصات الإلكترونية المتخصصة في ربط المستخدمين بالعقارات في دولة الإمارات، عن إطلاق وتبني أداة «ترواستيمت™» (TruEstimate™) المتقدمة لتقدير أسعار العقارات، التي تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز دقة وموثوقية تقييم القيم السوقية في إمارة دبي.

وتأتي الأداة، التي طورتها منصة «بيوت» بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتوفير رؤية أكثر وضوحاً للمتعاملين في السوق العقاري، بما يشمل البائعين والمشترين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، عبر تقديم تقديرات دقيقة للقيمة العادلة للعقارات في مختلف مناطق الإمارة.

ويأتي إطلاق «ترواستيمت™» في وقت يشهد فيه السوق العقاري في دبي طلباً متزايداً على أدوات الشفافية والتحليل المبني على البيانات، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة استثمارية آمنة وجاذبة عالمياً، رغم التحديات الإقليمية.

وتدعم الأداة مستهدفات استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033، التي تركز على رفع مستويات الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات العقارية. ووفق بيانات المنصة حتى 13 أبريل 2026، سجل السوق العقاري في دبي أكثر من 17 مليون مشاهدة للعقارات، مع استمرار الاستقرار النسبي في الأسعار.

كما حققت الأداة معدلات استخدام تتجاوز 65% عبر منصة «بيوت»، ما يعكس ثقة المستخدمين في الحلول الرقمية القائمة على البيانات، وقدرتها على دعم اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد بدلاً من التفاعل مع التقلبات قصيرة المدى.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لـ«دوبيزل» الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشفافية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، مشيراً إلى أن «ترواستيمت™» تعكس دور البيانات في تمكين المستخدمين وتعزيز وضوح السوق العقاري، من خلال توفير تقديرات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستناداً إلى معلومات موثوقة.

وتعتمد الأداة على بيانات رسمية موثقة لإنشاء تقارير تحليلية مخصصة باستخدام معرفات العقارات مثل سند الملكية أو «عقود» أو رقم هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوفر تقديرات لقيم البيع والإيجار، إلى جانب بيانات العوائد الإيجارية، وسجل المعاملات، ومقارنات مع عقارات مماثلة تم بيعها أو تأجيرها أو عرضها أخيراً.

وتم دمج الأداة ضمن الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بـ«دوبيزل»، بما يشمل الصفحة الرئيسية وصفحات الإعلانات وشريط البحث، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى التقييمات العقارية بسهولة في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية، ويعزز من دور الإمارات بوصفها بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والبيانات الدقيقة.