التخطيط المالي في دبي ركيزة أساسية لنجاح المشاريع العقارية





تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمارات العقارية والتجارية، في ظل تنامي تدفقات رؤوس الأموال الدولية وتوسع الشراكات الاقتصادية، التي تعزز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وفي ظل المكانة التي ترسخها دبي واحدة من أبرز أسواق التطوير العقاري في المنطقة يبرز دور التخطيط المالي عنصراً حاسماً في نجاح المشاريع وضمان استدامتها، وليس مجرد مرحلة لاحقة لقرارات التطوير كما هو شائع في بعض النماذج التقليدية.

وفي هذا الإطار قدم عمر صبحي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار في «إتش آر إي» للتطوير العقاري، رؤية جديدة ومختلفة تؤكد أن التخطيط المالي يبدأ منذ اللحظة الأولى لدراسة المشروع، ويتكامل مع التصميم وتحليل السوق لتحديد جدوى الاستثمار بشكل شامل ودقيق.

وأوضح صبحي أن قرار إطلاق أي مشروع في الشركة يقوم على ثلاثة محاور مترابطة هي: التصميم، وقراءة الطلب السوقي، والتخطيط المالي، بما يضمن تحقيق توازن بين الرؤية المعمارية والجدوى الاقتصادية والقدرة التنفيذية. وأضاف أن هذا التكامل المبكر بين الفرق المختلفة يقلل المخاطر ويعزز واقعية الميزانيات منذ البداية.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على كوادر داخلية هندسية وإنشائية إلى جانب فرق التخطيط المالي، ما يمنحها قدرة أكبر على التحكم بالتكاليف وتقليص الفجوة بين الدراسة والتنفيذ، مؤكداً أن توافق أهداف المطور والمقاول يعد عاملاً أساسياً في تحقيق كفاءة أعلى في الإنجاز.

وتدير الشركة محفظة مشاريع تتراوح قيمتها بين 9 و11 مليار درهم، ما يجعل التنبؤ المالي وإدارة السيولة عنصراً محورياً لضمان استمرارية التنفيذ عبر مختلف المشاريع دون تعثر. وتعتمد «إتش آر إي» على نماذج مالية تفصيلية لكل مشروع إلى جانب رؤية شاملة لحركة التدفقات النقدية على مستوى المحفظة بالكامل.

ويرتبط اختيار المواقع الاستثمارية لدى الشركة بتحليل مالي واستثماري دقيق يأخذ في الاعتبار القيمة المستقبلية، وهو ما انعكس في مشاريعها في مناطق استراتيجية داخل دبي مثل قرية جميرا الدائرية، والجداف، ودبي للعلوم، و«فالكون سيتي أوف وندرز».

وأكد صبحي أن التخطيط المالي لا يقيّد التطوير العقاري، بل يمكّنه من الانطلاق بثبات ويضمن استدامته، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في تسليم مشروع «سكاي هيلز ريزيدنسز 1» قبل موعده بنحو ستة أشهر، في مثال عملي على دور الإدارة المالية في قيادة التنفيذ وتحقيق الالتزام بالمواعيد والجودة.