830 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» بالربع الأول 2026





يواصل بنك دبي التجاري تسجيل أداء مالي قوي يعكس متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بنمو في الائتمان والودائع والدخل التشغيلي، إلى جانب مؤشرات قوية للسيولة وكفاية رأس المال، ما يؤكد قدرته على تحقيق نمو مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة.

وسجل بنك دبي التجاري صافي ربح 830 مليون درهم في الربع الأول 2026، بزيادة قدرها 0.2% على أساس سنوي. وقبل احتساب الضرائب بلغ 912 مليون درهم، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بلغت نسبته 20.57% بعد الضريبة، ما يعكس جودة أدائه واستمراريته ويحقق قيمة استثنائية للمساهمين.

إجراءات استباقية

قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرّني أن أعلن أن أداء البنك كان قوياً، مدعوماً بمستويات متينة من التمويل والسيولة ونسب رأس المال. ولا يفوتنا هنا أن نثمن الجهود التي يبذلها قادتنا وحكومة دولة الإمارات والإجراءات الاستباقية المتواصلة التي تم اتخاذها، بما في ذلك إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن حزمة دعم مرونة المؤسسات المالية، بهدف تعزيز مرونة القطاع المصرفي، إضافة إلى التدابير الاستراتيجية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي».

وأضاف: «تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2026 قوتنا ومرونتنا، حيث نواصل تقديم وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، كما نركز على خدمة عملائنا ووضعهم في صميم أعمالنا ودفع عجلة التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية، وسيواصل البنك تقديم تجارب مالية سلسة وآمنة ومخصصة، مساهماً في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها العالمية».

استمرارية الأعمال

ارتكز أداء البنك، خلال الربع الأول من عام 2026، على نمو قوي في القروض وأرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية والدخل غير الممول، مدعوماً بأطر متينة لاستمرارية الأعمال، ومستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال، إلى جانب الكفاءة العالية في التميز التشغيلي وتطبيق ممارسات حكيمة واستباقية لإدارة المخاطر. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 6.2%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.456 مليار درهم. يعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 2.4% مدفوعاً بالنمو القوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونمو الدخل غير الممول بنسبة 16.0%.

كما بلغت المصروفات التشغيلية 392 مليون درهم، بزيادة قدرها 5.8%، في ظل مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والامتثال التنظيمي، وظلت نسبة الكلفة إلى الدخل عند مستوى قوي بلغت نسبته 26.90%، ما يؤكد كفاءة التشغيل المنضبطة في ظل تعزيز البنك لقدراته ومبادراته التنموية.

جودة الأصول

بلغ إجمالي أصول البنك 157.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بـ 141.1 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2025. كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 106.4 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.3% ليصل إلى 102.1 مليار درهم.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 109.6 مليارات درهم إماراتي، مع استحواذ أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة الكلفة على 51% من إجمالي الودائع. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.1%، فيما سجلت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 86.94%، وهي نسب تقع ضمن الحد التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع تعديل بعض النسب بشكل مؤقت ضمن إطار حزمة تعزيز مرونة المؤسسات المالية، ما يعكس وضعاً مالياً قوياً وحذراً.

كما شهدت جودة أصول بنك دبي التجاري مزيداً من التحسن خلال الربع الأول من عام 2026. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.55% من 4.29% في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد جودة الأصول الممتازة. وحافظ البنك على وضع رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.45%، ونسبة الشريحة الأولى 14.32%، ونسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 12.54%، وهي جميعها أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.