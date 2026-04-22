3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

سجل السوق العقاري في دبي، الأربعاء، تصرفات بقيمة إجمالية بلغت 3.06 مليارات درهم، توزعت على 750 صفقة، وفق بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك، ليواصل نشاطه الملحوظ منذ بداية الاسبوع .

واستحوذت المبيعات على النصيب الأكبر بقيمة 1.6 مليار درهم من خلال 569 صفقات، تصدرتها مناطق جزر دبي بقيمة 207 ملايين درهم، تلتها سيتي ووك بنحو 91 مليون درهم، ثم مدينة دبي الصناعية بـ81.3 مليون درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد بـ69 مليون درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم في عدد من المشاريع الحيوية بالإمارة.

في المقابل، بلغت قيمة الرهون العقارية 1.01 مليار درهم عبر 136 صفقة، كان أبرزها في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 186 مليون درهم، تلتها عود ميثا بـ120.5 مليون درهم، ثم المنخول بـ82 مليون درهم، ومردف بـ77 مليون درهم، إضافة إلى مجمع دبي للاستثمار الثاني بـ67 مليون درهم.

وسجلت الهبات 456.3 مليون درهم من خلال 18 صفقة، تصدرتها منطقة القوز الرابعة بقيمة 197 مليون درهم، تلتها الصفا الأولى بـ87.5 مليون درهم، ثم الروية الثالثة بـ64 مليون درهم.