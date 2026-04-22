"سنتينل وان" تعزز فريق ادارتها العليا بدبي للتوسع في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

تواصل شركة "سنتينل وان" المتخصصة في حلول الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومقرها الإقليمي في دبي، توسيع عملياتها في المنطقة لدعم المؤسسات في مواجهة التهديدات الرقمية المتقدمة، من خلال حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية. وتركز الشركة على تطوير منصة Singularity التي توفر حماية ذاتية متقدمة وسريعة، إلى جانب دعم الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مواجهة مخاطر تسريب البيانات والتلاعب بالنماذج والهجمات المتقدمة.

وأعلنت شركة سنتينل وان، عن دعم فريق ادارتها العليا بتعيين جيرار موسى في منصب نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وسيتولى موسى قيادة استراتيجية المبيعات الإقليمية، مع التركيز على تسريع النمو في القطاعين المؤسسي والحكومي، وتعزيز انتشار منصة Singularity.

ويمتلك موسى خبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاع التكنولوجيا، منها أكثر من 20 عاماً في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وسيعمل على توسيع حضور الشركة في الأسواق الرئيسية، وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء، إلى جانب بناء فرق عمل عالية الأداء وتنفيذ استراتيجيات تسويقية تتماشى مع احتياجات المنطقة. ويحمل موسى درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة الأمريكية في بيروت.

وفي أول تعليق له، أشار موسى إلى أن التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تعيد تشكيل بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحلول الأمنية الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة لمواجهة التهديدات المتزايدة تعقيداً، معرباً عن تطلعه لتعزيز حضور الشركة وتحقيق نتائج ملموسة في المنطقة.

من جهته، أكد عزالدين حسين أن تعيين موسى يأتي في توقيت حاسم، في ظل تسارع الابتكار وتعقيد التهديدات، مشيراً إلى أن التحول نحو الأمن الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية لتعزيز مرونة المؤسسات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.