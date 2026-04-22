أداء قوي لسوق العقارات في الإمارات خلال الربع الأول

أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال العقارات التجارية، أحدث تقرير عن سوق العقارات في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2026، حيث يؤكد مرونة السوق خلال الربع الأول من العام.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد ككل، يظل محمياً من الآثار الأكثر حدة على المدى القريب، بفضل إجراءات احتواء التضخم، والسيولة القوية، ودعم السياسات الفعالة للنظام المصرفي. وأكد قوة النظام المصرفي بدعم من قاعدة أصول المصرف المركزي البالغة تريليون درهم، وحزمة المرونة المكونة من خمسة أركان، والمصممة لتعزيز السيولة، وتحقيق استقرار نسب التمويل. وقد أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» هذه القوة الاقتصادية، حيث أعادت تأكيد التصنيف المستقر AA/A-1+ لدولة الإمارات، مشيرةً إلى الاحتياطيات المالية الضخمة والمرونة الاستراتيجية، بما في ذلك النجاح في إنشاء ممرات برية طارئة، لتجاوز الاضطرابات الطارئة على الممرات البحرية.

وحافظت أسواق المكاتب في دبي وأبوظبي على قوتها خلال الربع الأول، مدعومة بمحدودية العرض الجديد. ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 14 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة بنسبة 16 %، مع بقاء معدل الإشغال على نسبة 95 % تقريباّ. وساعد استمرار النقص في المعروض من المساحات من الفئة «أ» في المناطق التجارية الرئيسة على دعم أداء الإيجارات.

كما سجل سوق المكاتب في أبوظبي نفس القدر من قوة الأداء، حيث بلغت معدلات الإشغال 98 %، وارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 12 % على أساس سنوي. وتشير سي بي آر إي إلى أن محدودية مشاريع التطوير المخطط لها حتى عام 2027، من المرجح أن تحافظ على شح العرض في السوق، لا سيما داخل المناطق التجارية الخاضعة للتنظيم، حيث يظل الطلب قوياً من الناحية الجوهرية.

عقارات سكنية

وفي قطاع العقارات السكنية في دبي، ظل حجم المعاملات مرتفعاً بشكل عام خلال هذا الربع. واستمرت معاملات المشاريع قيد الإنشاء في الهيمنة، لا سيما في شريحة السوق المتوسطة. كما سجلت سوق العقارات السكنية في أبوظبي زيادة حادة في النشاط، مدفوعة بمبيعات العقارات قيد الإنشاء عالية القيمة، والطلب القوي على المشاريع الفاخرة. ارتفع حجم المعاملات بشكل ملحوظ على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات مستويات قياسية. هذا، وقد واصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها، بقيادة الشقق السكنية.

وأظهر سوق الضيافة في الإمارات أداءً قوياً طوال عام 2025، وحتى أوائل عام 2026. واختتمت دبي عام 2025 بتسجيل رقم قياسي بلغ 19.6 مليون زائر، بزيادة سنوية قدرها 5 ٪، مع مساهمات قوية من الأسواق الدولية الرئيسة. كان أداء الفنادق في عام 2025 قوياً، حيث حققت دبي معدل إشغال بلغ 80.7 %، ونمواً بنسبة 11 % في العائد لكل غرفة متاحة، بينما استقبلت أبوظبي ما يقرب من 6 ملايين زائر، وشهدت نمواً بنسبة 19 % في العائد لكل غرفة متاحة، كما سجلت رأس الخيمة أداءً متميزاً، حيث استقبلت 1.36 مليون زائر، مع زيادة بنسبة 12 % في الإيرادات. استمر هذا الزخم الإيجابي حتى بداية عام 2026، حيث استقبلت دبي 2 مليون زائر في يناير، إلى جانب ارتفاعات كبيرة في متوسط سعر الغرفة اليومي، وإيرادات العائد لكل غرفة متاحة، ومعدل إشغال بلغ 86 %. على الصعيد المحلي، عمل سوق الضيافة في الإمارات بمستويات قريبة من الذروة خلال شهري يناير وفبراير 2026، بمتوسط إشغال بلغ 85 %.

وحافظت الأصول التجارية المتميزة في المراكز التجارية على أدائها القوي. ولا تزال معدلات الإشغال مرتفعة، حيث تبلغ 98 % في دبي، و95 % في أبوظبي، ما يدعم استقرار عائدات الإيجارات. وشهد هذا الربع إنجازات مهمة، بما في ذلك دخول «برايمارك» إلى أسوق الإمارات للمرة الأولى، ومبادرات مثل مبادرة «معان» التابعة لشركة «ماجد الفطيم» لدعم رواد الأعمال المحليين.

عقارات صناعية

واصل سوق العقارات الصناعية واللوجستية أداءه المتميز، مدعوماً بالطلب القوي ومحدودية العرض. وسجلت دبي نمواً في الإيجارات بمعدل كبير، في حين شهدت أبوظبي ارتفاعات ثابتة في جميع مراكزها الصناعية الرئيسة. ولا يزال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية ومبادرات تعزيز مرونة سلسلة التوريد يدعم التوقعات المتوسطة الأجل للقطاع.