اكتمال الهيكل الإنشائي لأكبر برج سكني في العالم ضمن الحبتور سيتي بدبي

أعلنت مجموعة الحبتور عن تحقيق إنجاز إنشائي بارز في مشروع برج الحبتور، حيث بلغ البرج أعلى نقطة إنشائية له عند 86 طابقاً، معلناً بذلك الوصول إلى مرحلة الإنجاز الهيكلي الكامل لمشروع يعتبر أكبر مبنى سكني في العالم.

ويعد هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرة تنفيذ المشروع، ويعكس التقدم المتسارع الذي تحقق وفق أعلى معايير الجودة، كما يمهد للانتقال إلى المرحلة النهائية من الأعمال، استعداداً لاستقبال أول السكان.

ويقع البرج في قلب مشروع الحبتور سيتي على شارع الشيخ زايد، ويواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشاريع السكنية الطموحة في دبي، من خلال الجمع بين الحجم الكبير، والدقة المعمارية، ومعايير البناء العالمية.

يتكون البرج من إجمالي 1,740 وحدة سكنية، حيث أكدت المجموعة أن عملية التسليم ستكون على مراحل، تبدأ بتسليم أكثر من 1,300 شقة خلال هذا الصيف، في واحدة من أكبر عمليات التسليم السكني في السوق.

وقال خلف أحمد الحبتور، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «هذا الإنجاز لا يتعلق بالارتفاع فقط، بل يعكس التزامنا. منذ اليوم الأول، وعدنا بتسليم مشروع بهذا الحجم وفق أعلى مستويات السرعة والدقة والجودة، واليوم نثبت وفاءنا بهذا الوعد».

وأضاف: «توفر دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، مستوى من الاستقرار والأمان والقوة الاقتصادية يصعب منافسته عالمياً. ولهذا نواصل الاستثمار والتوسع بثقة كاملة في المستقبل. وقريباً، سيصبح هذا البرج موطناً لأكثر من ألف عائلة. هذا هو مفهوم التطوير الحقيقي؛ التسليم في الوقت المحدد، وبأعلى معايير الجودة، وبكل فخر».

وقد تحقق هذا التقدم السريع بفضل اعتماد أحدث تقنيات البناء، والتخطيط الدقيق، وتكامل جهود آلاف المهندسين والمتخصصين والعاملين في الموقع، ضمن منظومة صارمة للسلامة والجودة.

ومع دخول المشروع مرحلته النهائية، تتركز الأعمال حالياً على استكمال الواجهات، والتشطيبات الداخلية، وتسليم المرافق التي تعكس مستوى الحياة الراقية في المشروع.

ويقع برج الحبتور ضمن الحبتور سيتي المتكاملة، حيث يتمتع السكان بوصول مباشر إلى ثلاثة فنادق فاخرة، وعرض «لا بيرل» – المسرح المائي الدائم الوحيد في دبي والمنطقة – إلى جانب ممشى نابض بالحياة يضم نخبة من المطاعم العالمية وخيارات التسوق والترفيه. كما تحتضن الوجهة عيادة طبية مجهزة بالكامل، بما يعزز منظومة الخدمات المعيشية والصحية ضمن هذه البيئة السكنية المتكاملة.

وباكتمال الهيكل الإنشائي، لا يمثل برج الحبتور مجرد إضافة جديدة إلى أفق دبي، بل يعكس رمزاً للثقة، والطموح، والقدرة على التنفيذ بهذا الحجم.