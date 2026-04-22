«دبي للسلع المتعددة» يطلق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، إطلاق البرجين التجاريين «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، وهما برجان جديدان من الفئة الفاخرة ضمن منطقته المتميزة أبتاون دبي الرئيسية، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة التوسع المتواصلة لهذه المنطقة الحيوية.

وسيضيف هذان البرجان أكثر من 560000 قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى ما يتجاوز مليون قدم مربعة. ومن المتوقع فتح باب التأجير خلال النصف الثاني من العام، على أن يتم استكمال البرجين في الربع الأول من عام 2028.

ويتألف البرجان من 21 طابقاً و15 طابقاً على التوالي، وقد تم تصميمهما لاستيعاب شريحة واسعة من الشركات، بدءاً من الشركات متعددة الجنسيات وصولاً إلى الشركات سريعة النمو. وتتراوح مساحات المكاتب بين 2100 و17600 قدم مربع، مع توفير طوابق مختارة بتصاميم متعددة المستويات مترابطة عبر سلالم داخلية خاصة، بما يلبي احتياجات الشركات الكبرى الساعية إلى تحقيق تكامل تشغيلي أفضل. كما يتضمن المشروع إضافة 82000 قدم مربع من مساحات التجزئة، بما يعزز مكانة أبتاون دبي بوصفها وجهةً متكاملةً متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والتجزئة وأنماط الحياة ضمن بيئة واحدة مترابطة.

الترابط والمرونة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تولي الشركات اليوم أولوية متزايدة للبيئات التي تجمع بين مقومات عديدة مثل الترابط والمرونة وإمكانية الوصول إلى رأس المال والأسواق.

وتأتي التوسعة في وقت يواصل فيه مركز دبي للسلع المتعددة تطوير منظومات جديدة في مجالات التمويل وأسواق رأس المال، بما في ذلك إطلاق منصة «فين إكس» و«مركز الثروات»، اللذين صُمّما لاستقطاب المؤسسات المالية، ومنصات التكنولوجيا المالية، ومزودي التمويل البديل، وشركات الأصول الرقمية ضمن المنطقة. ويقود مسيرة النمو المتسارعة لهذه القطاعات ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية المواصفات في مواقع استراتيجية متصلة.

وقد تم تصميم البرجين لاستيعاب نطاق واسع من الشركات، مع مساحات مكتبية تتراوح بين 2100 و17600 قدم مربعة، بما في ذلك تصاميم متعددة المستويات متكاملة. كما يوفر المشروع أكثر من 1600 موقف للسيارات مع خدمات صف السيارات، إلى جانب خدمة نقل مخصصة تربط المشروع بمحطة مترو دبي.

ويستهدف البرجان الحصول على الفئة الذهبية من شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، من خلال اعتماد أنظمة متقدمة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام واجهات زجاجية تتحكم في الإشعاع الشمسي، إلى جانب تحسين جودة البيئة الداخلية.