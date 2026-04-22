عمومية «بي إتش إم كابيتال» تقر توزيع أرباح بنسبة 20 % لعام 2025

أعلنت بي إتش إم كابيتال، المؤسسة المالية في أسواق رأس المال بالإمارات، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20 % للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5 % أرباحاً نقدية و15 % أسهماً منحة.

ويعكس التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.

ويستند التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 ملايين درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65 % مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94 % مقارنة بعام 2024.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال: «يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برئاسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا والإدارة التنفيذية بتحقيق عوائد مستدامة ذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل».

وشهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52 %، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.