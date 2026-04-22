«الأعلى للطاقة» يناقش استراتيجية دبي للتوسع في منافذ بيع الوقود بالتجزئة

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثالث والتسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وقال سموه بهذه المناسبة - في تغريدة على حسابه في منصة «إكس» -: ترأستُ الاجتماع الثالث والتسعين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث استعرضنا استراتيجية دبي الرامية إلى توسيع منافذ بيع الوقود على مستوى الإمارة، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد ويعزز كفاءة توزيع الخدمات. كما ناقشنا حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير خدمات التزود بالوقود، مع التركيز على ضمان انسيابية الحركة المرورية داخل محطات التعبئة وتحسين تجربة المتعاملين. وتناولنا كذلك التوسع المتسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي عبر مختلف عملياتها. ومن أبرز هذه المبادرات تطوير أول نظام تحكم ذكي في توربينات الغاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه. كما استعرضنا الإطلاق المرتقب لـ«المهندس الافتراضي» في هيئة كهرباء ومياه دبي في يونيو 2026، والذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

واستعرض المجلس استراتيجية دبي للتوسع في منافذ بيع الوقود بالتجزئة، وناقش عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تسهل من عمليات التعبئة لدى المستهلكين وضمان سلاسة حركة المرور في محطات تزويد وقود المركبات.

كما تم استعراض توظيف هيئة كهرباء ومياه دبي للذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، عبر تطوير أول نظام تحكم ذكي للتوربينات الغازية عالمياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وتطوير «المهندس الافتراضي» المتوقع إطلاقه في يونيو 2026 لتعزيز الكفاءة والأداء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، إنه انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مشاريعنا الريادية، مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة واسهم ذلك في خفض التكاليف ورفع الإنتاجية والكفاءة في المجمع، التي بلغت قدرته 3,860 ميجاوات «21.5 %» مع توقع تجاوز نسبة الطاقة النظيفة 36 % من مزيج الطاقة بحلول 2030.

وأضاف أن ذلك يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، وصولاً إلى 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050.

وقال أحمد بطي المحيربي، إن المجلس الأعلى للطاقة وشركة بترول الإمارات الوطنية - اينوك حرصا على تفعيل عدد من الإجراءات القيمة التي تساعد على ضمان سلامة عملية تعبئة الوقود في مختلف محطات التزويد وتحسين عمليات مرور المركبات.