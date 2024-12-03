«أراضي دبي» تعزز الابتكار في قمة المدن الصالحة للعيش

شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في قمة «المدن الصالحة للعيش» LiveableCitiesX، التي انعقدت ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار العالمي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الماضي. ويعد هذا المعرض منصة عالمية تجمع قادة الابتكار والخبراء في التقنيات الحضرية لبحث سبل تسريع التحول نحو مدن مستقبلية أكثر استدامة وذكاءً.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية أراضي دبي الطموحة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين في القطاع العقاري، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحفز الاستثمارات. وخلال جلسة نقاشية في الحدث، استعرض الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري بالدائرة، الرؤية الاستراتيجية لدبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمدن المستدامة والجاذبة للاستثمارات. وأشار البرعي إلى أن خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33 تمثلان الأساس لهذه الرؤية، حيث تركزان على تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على جودة الحياة والابتكار.

وتناول البرعي مبادرة ريس للابتكار العقاري التي أطلقتها الدائرة مؤخراً كجزء من جهودها لتحويل سوق العقارات في دبي إلى نموذج عالمي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عقاري شامل يعتمد على تقنيات مبتكرة لتعزيز الشفافية، وتطوير منتجات استثمارية جديدة، وتحسين تجربة المستثمرين. وأكد البرعي أن هذه المبادرة تسعى إلى رفع كفاءة السوق العقاري من خلال توفير حلول ذكية ومستدامة تدعم نمو الاستثمارات المحلية والدولية.

كما تطرّق إلى أهمية مبادرة الترميز العقاري، التي تعد من الابتكارات الرائدة لدبي، حيث تسهم في تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية مرنة باستخدام تقنيات البلوك تشين. وأضاف أن الاستدامة والمرونة تمثلان محورين رئيسيين في استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال تطوير مجتمعات ومبانٍ قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، بما في ذلك تغير المناخ.

وأوضح أنّ نموذج مدينة الـ20 دقيقة الذي يركز على تعزيز التنقل المستدام وسهولة الوصول إلى الخدمات، يُعد جزءاً رئيسياً من رؤية دبي للمستقبل. وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص يُعتبر عنصراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وتؤكد مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في قمة LiveableCitiesX التزامها المستمر بتعزيز الابتكار العقاري وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في القطاع العقاري. كما تسلط الضوء على رؤية الإمارة الطموحة لتحقيق تحول رقمي شامل، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي الرقمية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي.