«مالية عجمان» تنظم ورشة حول إجراءات إعداد الخطة المالية والموازنة العامة

نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان «التعميم المالي وإجراءات إعداد الخطة المالية والموازنة العامة» استهدفت مسؤولي إعداد الموازنات، ومسؤولي الموارد البشرية، ومسؤولي إدارة المشاريع والمتطلبات التقنية على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.

وهدفت الورشة إلى تمكين الكوادر المالية الحكومية من صياغة خطط استباقية تتسق مع الرؤية الطموحة لإمارة عجمان، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وترسيخ ركائز الاستدامة المالية بعيدة المدى.

وركّزت الورشة على 3 محاور رئيسية شملت محور «موازنة البرامج والأداء»، بوصفه حجر الأساس في إدارة الموارد المالية والنهج الراسخ الذي تتبعه الإمارة منذ نحو 17 عاماً، ما يعكس نضج النهج المؤسسي وقدرته على تحقيق الكفاءة وربط الموازنات بالأهداف الاستراتيجية. وتناولت الورشة مسيرة التحديثات النوعية التي شهدها هذا النظام منذ إطلاقه عام 2009.