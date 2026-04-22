«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على 80 % من أسهم «إيكو جرين» الإيطالية

وبعد إتمام عملية الاستحواذ على «إيكو جرين»، سترتفع القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً من خلال مشاريع قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتقوم الشركة بتسويق الألمنيوم المعاد تدويره عالمياً تحت العلامة التجارية «ريفايفال».
وتمتلك إيكو جرين خبرات واسعة ستسهم بعد إتمام الصفقة في دعم توسعنا في سوق خردة الألمنيوم في المنطقة، وتعزز دورنا كشريك فاعل في بناء مستقبل منخفض الكربون في أوروبا.
كما تمكننا هذه الصفقة من إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره في شمال شرق إيطاليا، وتفتح آفاقاً جديدة لنمو أعمالنا».
وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز الشركات في سوق الألمنيوم الأولي في أوروبا، ونتطلع إلى دعم وتوسيع أعمالها في مجال إعادة التدوير على مستوى القارة».
وتتخصص «إيكو جرين» في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة الخبث، أحد أنواع المخلفات الناتجة عن عمليات الصهر، وتقوم الشركة بتوزيع 70 ألف طن سنوياً.
ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة «إيكو جرين» في نوجارا دي فيرونا، والتي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الخردة الثانوية سنوياً.
وتعمل شركة «إيكو جرين» على تنفيذ خطة للتوسع في نوجارا دي فيرونا، مما يسهم في زيادة إنتاجها بمعدل 15 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الثانوي، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في بداية النصف الثاني من العام 2026.
ورسخت شركة «إيكو جرين» شبكة قوية لتوريد الخردة تضم أكثر من 350 مورداً، ما يضمن توافر إمدادات منتظمة من خردة الألمنيوم عالية الجودة.
وتمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات في منطقة الطويلة بأبوظبي.
واستحوذت الشركة على أصول لإعادة تدوير الألمنيوم في ألمانيا والولايات المتحدة 2024، وتعمل حالياً على مشاريع للتوسعة في كلتا الشركتين.