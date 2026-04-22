«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على 80 % من أسهم «إيكو جرين» الإيطالية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن عزمها الاستحواذ على 80% من أسهم شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية «إيكو جرين».

وتعتبر الصفقة أحدث خطوة ضمن خطة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستراتيجية للتوسّع العالمي وتسريع نمو أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا، كما تعزز عملية الاستحواذ قدرات الشركة في سوق خردة الألمنيوم في أوروبا بشكل مباشر للمرة الأولى. تخضع الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ على «إيكو جرين»، سترتفع القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً من خلال مشاريع قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتقوم الشركة بتسويق الألمنيوم المعاد تدويره عالمياً تحت العلامة التجارية «ريفايفال».

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نحقق في الإمارات للألمنيوم تقدماً متسارعاً في ترسيخ قاعدة أعمال عالمية متكاملة لإعادة تدوير الألمنيوم، بالتوازي مع تعزيز إنتاجنا من الألمنيوم الأولي.

وتمتلك إيكو جرين خبرات واسعة ستسهم بعد إتمام الصفقة في دعم توسعنا في سوق خردة الألمنيوم في المنطقة، وتعزز دورنا كشريك فاعل في بناء مستقبل منخفض الكربون في أوروبا.

كما تمكننا هذه الصفقة من إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره في شمال شرق إيطاليا، وتفتح آفاقاً جديدة لنمو أعمالنا».

وقال لوكا سكابيني، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو جرين: «يمثل الانضمام إلى أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم نقطة تحول في مسيرة إيكو جرين، حيث يساعدنا على تعزيز عملياتنا الصناعية وتوسيع سلاسل توريد خردة الألمنيوم وترسيخ حضورنا في الأسواق الأوروبية.

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز الشركات في سوق الألمنيوم الأولي في أوروبا، ونتطلع إلى دعم وتوسيع أعمالها في مجال إعادة التدوير على مستوى القارة».

وتتخصص «إيكو جرين» في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة الخبث، أحد أنواع المخلفات الناتجة عن عمليات الصهر، وتقوم الشركة بتوزيع 70 ألف طن سنوياً.

وتمتلك «إيكو جرين» مصنعاً في فيلافرانكا دي فيرونا في شمال شرق إيطاليا، ويعمل على جمع وفرز وتوزيع حوالي 23 ألف طن من خردة الألمنيوم سنوياً.

ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة «إيكو جرين» في نوجارا دي فيرونا، والتي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الخردة الثانوية سنوياً.

وتعمل شركة «إيكو جرين» على تنفيذ خطة للتوسع في نوجارا دي فيرونا، مما يسهم في زيادة إنتاجها بمعدل 15 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الثانوي، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في بداية النصف الثاني من العام 2026.

وتوفر «إيكو جرين» خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في جميع أنحاء أوروبا، معظمهم في قطاع تصنيع ومعالجة الألمنيوم، وتخدم منتجاتهم قطاعات السيارات والطيران والبناء وغيرها من القطاعات الصناعية.

ورسخت شركة «إيكو جرين» شبكة قوية لتوريد الخردة تضم أكثر من 350 مورداً، ما يضمن توافر إمدادات منتظمة من خردة الألمنيوم عالية الجودة.

وتمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات في منطقة الطويلة بأبوظبي.

واستحوذت الشركة على أصول لإعادة تدوير الألمنيوم في ألمانيا والولايات المتحدة 2024، وتعمل حالياً على مشاريع للتوسعة في كلتا الشركتين.

ووفقاً للتحليلات، سيتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في نمو إمدادات الألمنيوم العالمية 60 % بحلول 2030، وبنحو 70 % بين عامي 2030 و2040.