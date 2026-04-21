سلطان الجابر يشيد بكوادر حقل شاه: «أبطال لا تُنسى مواقفهم.. عزيمتنا ثابتة وبنظهر أقوى»

أشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بجهود العاملين في حقل شاه، مثمناً تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، ودورهم الحيوي في دعم قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في حقل شاه، كنت بين أبطال لا تُنسى مواقفهم.. شكراً لكم على كل يوم واصلتم فيه العطاء على رأس عملكم بثبات وإخلاص ومسؤولية في الإمارات، الكل إماراتي.. عزيمتنا ثابتة وبنظهر أقوى».

وقال معالي الجابر، في رسالة التقدير التي وجّهها إلى فرق العمل خلال زيارته للحقل، إنهم يمثلون «أبطالاً لا تُنسى مواقفهم»، مشيداً باستمرارهم في العمل بثبات ومسؤولية، ومساهمتهم في تحقيق الإنجازات رغم التحديات.

وأكد أن نموذج العمل في الإمارات يقوم على روح الفريق والانتماء المشترك، مشيراً إلى أن الجميع شركاء في مسيرة التنمية، ومؤكداً أن «في الإمارات، الكل إماراتي»، في دلالة على وحدة المجتمع وتكامل أدواره.

وتعكس الرسالة تقدير القيادة للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية، خصوصاً قطاع الطاقة، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة.