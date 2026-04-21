18.3 مليون درهم أرباح «بالمز» في الربع الأول

حققت شركة بالمز الرياضية أداءً إيجابياً منذ بداية 2026، حيث سجلت إيرادات بلغت 290 مليون درهم خلال الربع الأول مقارنةً بـ276 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2025.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 36.6 مليون درهم مقارنةً بحوالي 30.2 مليون درهم في الربع الأول من 2025، في مؤشر واضح إلى تحسّن الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد.

أما على مستوى صافي الربح، فقد حافظت الشركة على استقرار قوي عند 18.3 مليون درهم، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق توازن بين النمو والاستدامة في ظل المتغيرات التشغيلية.

وقال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي للشركة: «إن النهج الاستباقي والرؤية بعيدة المدى التي تتبناها القيادة أسهمتا في بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين القوة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، ويوفر بيئة آمنة ومحفزة للأعمال والاستثمار. ولا شك في أن الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سياسات راسخة تضع الإنسان في صلب الأولويات، وتدعم مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الرياضي، بما يعزز جودة الحياة ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل».

الأداء التشغيلي

وأضاف درويش: «مما لا شك فيه أن نمو الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول يعكس تحسناً ملموساً في الأداء التشغيلي، حيث سجّلت الشركة زيادة واضحة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتوسّع نطاق العقود، وتحسين إدارة التكاليف، وتعزيز كفاءة التنفيذ».

وتابع بالقول: «يأتي استقرار صافي الربح عند مستويات قوية نتيجة نهج متوازن تتبعه الشركة، يركّز على تحقيق النمو دون الإخلال بجودة العمليات أو زيادة المخاطر، وخاصة في ظل بيئة تشغيلية تتطلب قدراً عالياً من المرونة والانضباط».

وذكر أن جهود الشركة لتحقيق أفضل النتائج ترتكز على عدة محاور رئيسة، تشمل تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع إنتاجية الموارد، والتوسع المدروس في العقود والبرامج ذات القيمة المضافة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات، علاوةً على تعميق التكامل بين قطاعات التدريب والفعاليات والطب الرياضي والتعليم وخدمات الأمن الخاص.

وأشار إلى أن الشركة تمضي بثقة نحو تحقيق نتائج أفضل خلال بقية العام، مستندة إلى قاعدة صلبة من الأداء المالي القوي، ورؤية استراتيجية واضحة للنمو المستدام.

نموذج فريد

وأكد أن الإمارات تعد نموذجاً فريداً في التعامل مع التحديات والتعاطي مع الأزمات. فلقد رسخت قيادتنا الرشيدة منهاجاً يحتذى به في النمو المستدام على الرغم من التقلبات السوقية أو التوترات الإقليمية.

وقال فؤاد درويش: «ولهذا فأعمال شركة بالمز الرياضية تسير بوتيرة مستقرة ومدروسة، رغم التحديات التي قد تفرضها الظروف الراهنة على مستوى المنطقة، حيث تمكن الشركة من تطوير نموذج تشغيلي مرن يمكّنها من التكيّف السريع مع المتغيرات دون التأثير في جودة التنفيذ أو استمرارية البرامج».

وأضاف بالقول: «وأوضح دليل على استقرار عملياتنا هو استمرار الفعاليات والبطولات الرياضية، وعلى رأسها محاربو الإمارات، وفق الخطط المعتمدة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة وإدارة المخاطر، بما يضمن سلامة المشاركين والجمهور على حد سواء. إلا أن بعض الجداول التشغيلية قد تشهد تعديلات طفيفة عند الحاجة، في إطار إدارة احترازية مرنة، وليس نتيجة توقف أو تراجع في النشاط».

الاستثمار الرياضي

وقال: «ولا يخفى على الجميع أن البيئة التي وفّرتها الدولة، من حيث البنية التحتية الرياضية المتقدمة والبرامج الوطنية واسعة النطاق، أسهمت في تحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي متكامل، قادر على تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل».

وأضاف درويش: «وتسهم بالمز الرياضية بشكل مباشر، من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 1,400 مدرب رياضي، وتقديمها برامج تدريبية متقدمة تخدم أكثر من 240 ألف مشارك، في دعم هذا التوجه، عبر تعزيز صحة المجتمع ورفع كفاءة رأس المال البشري».

خطط التوسع

وحول خطط الشركة للنمو والتوسع خلال العام الجاري قال: «لدينا في بالمز الرياضية خطط طموحة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى ترتكز على توسيع نطاق الأثر وتعميق التكامل بين مختلف قطاعاتها، بما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي في تطوير القطاع الرياضي».