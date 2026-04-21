«إمستيل» تستعرض حلولها في صناعة الحديد والصلب خلال «اصنع في الإمارات»

تستعرض «إمستيل» حلولها المتقدمة والمستدامة في مجال صناعة الحديد والصلب، خلال النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات 2026» من خلال منصة متكاملة تسلّط الضوء على قدراتها التشغيلية المتطورة ومنظومتها المبتكرة في قطاعي الحديد والصلب.

وتشارك مجموعة «إمستيل» في سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى على مدار أيام الفعالية، وتسهم قياداتها في مناقشة قضايا محورية تشمل الشراكات الصناعية، والاستدامة، والتكامل الإقليمي، وتسلط الضوء على مكانتها كأحد أبرز رواد الصناعة الوطنية، وإسهاماتها النوعية في دعم أجندة التنمية الصناعية في الدولة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات في قطاعي الصلب والتصنيع.

وأعلنت مجموعة «أدنيك»، مجموعة «إمستيل» شريكاً لقطاع المعادن والتصنيع خلال النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات 2026». وتنطلق فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك، في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل. وتؤكد الشراكة مكانة مجموعة «إمستيل» ودورها الحيوي بوصفها ممكناً رئيسياً لنمو القطاع الصناعي في الإمارات، وتعزيز مرونته، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني.

وتأتي المشاركة دعماً لمستهدفات الحدث الرامية إلى ترسيخ التصنيع المحلي، وتسريع وتيرة الابتكار، ودعم النمو الصناعي المستدام، بما يعزز دور المجموعة ممكنا رئيسيا لمنظومة صناعية أكثر تنافسية وجاهزية للمستقبل، ويسهم في دفع مسيرة التحول الصناعي في دولة الإمارات.

ويؤدي قطاع المعادن والتصنيع، باعتباره واحداً من 12 قطاعاً استراتيجياً ضمن «اصنع في الإمارات 2026»، دوراً محورياً في إبراز القدرات الصناعية المتقدمة لدولة الإمارات ويعكس تطور الابتكار في قطاع التصنيع من خلال عرض أحدث تقنيات إنتاج المعادن، وعمليات التصنيع المستدامة، ودمج الحلول التكنولوجية المتقدمة ضمن منظومات الإنتاج، بما يعكس التزام الحدث بترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للمنتجات الصناعية عالية الجودة.

وتواصل «إمستيل»، بالاعتماد على أحدث التقنيات ونموذج تشغيلي متكامل، تقديم منتجات عالية الجودة من الصلب ومواد البناء لقطاعات حيوية عالمياً، تشمل البناء والطاقة والهندسة، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار الصناعي والتعاون الاستراتيجي.