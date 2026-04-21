صندوق خليفة يطلق مبادرة «التقديم الفوري لطلب التمويل»

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مبادرة «التقديم الفوري لطلب التمويل»، التي تشكّل منصةً مبتكرة لتسهيل حصول رواد الأعمال على التمويل مباشرةً عبر إجراء تقييمٍ فوري للأهلية، وتخصيص فريق عمل لتقديم الاستشارات وتقييم استيفاء المتطلبات والمستندات والمساعدة على استكمالها.

تستهدف المبادرة رواد الأعمال المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاماً، من أصحاب المشاريع القائمة وفي طور النمو والتوسع في إمارة أبوظبي، وضمن القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الصندوق في «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال»، تحت شعار «تأثيركم نبض اقتصادنا».

وشارك خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في إطار فعاليات المهرجان، في جلسة نقاشية بعنوان «بناء أبوظبي كمنصة عالمية للمؤسّسين»، ناقشت مكانة أبوظبي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي لرواد الأعمال، ودور التكامل بين السياسات الحكومية، وتدفق رأس المال، والمؤسسات الداعمة في تمكين نمو الشركات الناشئة.

ويقدم الصندوق خلال المهرجان برنامجاً متكاملاً من ورش العمل المتخصصة تشمل «من الفكرة إلى أول عائد»، و«الاستراتيجية المالية والتسعير بثقة»، و«الاكتشاف الاستراتيجي للعملاء»، والتي تركز في مجملها على تطوير المهارات الريادية الأساسية، وربط الجانب المعرفي بالتطبيق العملي، بما يدعم رواد الأعمال في مراحل تأسيس وتطوير مشاريعهم ويضمن مواءمتها مع متطلبات السوق الفعلية.

مذكرة تفاهم

ووقع الصندوق مذكرة تفاهم مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب، تهدف إلى إرساء تعاون استراتيجي وتعزيز التكامل ضمن منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، وتمكين الشباب عبر إشراكهم في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، إلى جانب توسيع فرص وصولهم إلى التمويل والأسواق.

وقع المذكرة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في الصندوق، ومنصور الصايغ، رئيس المجلس.

وتعكس المشاركة الأثر المتنامي لبرامج صندوق خليفة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ نجح الصندوق في دعم أكثر من 1200 مشروع، وتقديم تمويلات تجاوزت 1.8 مليار درهم، بما يعزز دور هذه المشاريع في قيادة التنويع الاقتصادي، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.