«تراخيص» تنفذ 16 ألف زيارة تفتيشية خلال 2025

واصلت دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة دورها المحوري في تعزيز سلامة العمليات ضمن نطاق اختصاصها، من خلال تطبيق إطار تنظيمي متكامل، يجمع بين التفتيشات والشهادات والتصاريح وإجراءات الإنفاذ، بما يضمن أعلى مستويات الامتثال للمعايير المعتمدة.

ونفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة (EHSS) برنامجاً شاملاً من الزيارات التفتيشية، تضمن تنفيذ 16 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 2025، استهدف المنشآت الصناعية والتجارية، ومنشآت الصحة العامة العاملة، ضمن مناطق اختصاص المؤسسة، بهدف تعزيز الصحة والسلامة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وجاء تنفيذ الزيارات ضمن برنامج رقابي دوري يغطي طيفاً واسعاً من القطاعات، بما في ذلك منشآت التصنيع والمعالجة الصناعية، والتصنيع الثقيل والتجميع، ومنشآت تصنيع وتخزين المواد الكيميائية والخطرة، والورش الصناعية والخدمية، ومنشآت التخزين والخدمات اللوجستية، ومنشآت الوقود والغاز والطاقة، ومنشآت الضيافة والإقامة، والمنشآت التجارية والتجزئة، إضافة إلى منشآت الخدمات البيئية وإدارة النفايات منشآت الصحة العامة المرتبطة بالعناية الشخصية والصحة والنظافة، الخدمات الصحية والطبية والتجارية ومنافذ البيع، المجتمعية والترفيهية والمساكن العمالية، فضلاً عن التحقق من السلامة التشغيلية للآلات والمعدات الصناعية والأنشطة، التي تتطلب ضوابط سلامة معززة. ويؤكد هذا النطاق الرقابي الواسع التزام «تراخيص» المستمر بتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية، وضمان بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث، وحماية العاملين والأفراد داخل وخارج المنشآت، والحد من المخاطر، وصون الأرواح.

معايير السلامة

وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص: «تعكس الزيارات التفتيشية التزام دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة لكل المنشآت ضمن نطاق اختصاصها. وتسهم جهود فرقنا الميدانية والمتخصصين في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في تعزيز مستويات الامتثال، والحد من المخاطر، وحماية الأرواح والمجتمع، بما يدعم استراتيجيتنا الرامية إلى استدامة العمليات، وتقديم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات».

وأضاف: «أسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 16021 زيارة تفتيش ميدانية، إلى جانب 15627 مهمة مراجعة وتدقيق للوثائق خلال عام 2025، نفذها قسم الصحة والسلامة، حيث سجلت نتائج الزيارات التفتيشية معدل امتثال بلغ 94.06 %، مقابل معدل عدم امتثال قدره 5.94 %، ويعكس ذلك حجم الإشراف والرقابة، الذي تمارسه إدارة EHSS، والتزامها المستمر بالحفاظ على بيئة أعمال آمنة ومتوافقة ومستدامة، إلى جانب مستوى التفاعل الفعال مع المنشآت والمشغلين والشركاء».

واستطرد: «نواصل العمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية، وتعزيز أدوات التقييم والمتابعة، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت للامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة، كما نحرص على بناء شراكات فعالة مع مختلف القطاعات، لضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالصحة والسلامة، وتعزيز بيئة أعمال آمنة ومستدامة خالية من الحوادث، وحماية المجتمع وصون الأرواح»، كما تم إصدار إشعارات بالمخالفات للمنشآت غير الملتزمة، مع منحها مهلاً زمنية محددة لتصحيح أوضاعها، وتقديم الردود المطلوبة ضمن الإطار التنظيمي المعتمد، بما يضمن معالجة المخاطر والسيطرة عليها، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.