ديار تعلن تسليم 1436 وحدة عقارية عبر 3 مشاريع في دبي

أعلنت ديار للتطوير ش م ع، الشركة العقارية المتكاملة المُدرجة في سوق دبي المالي وأحد أكبر المطورين في الإمارات، تسليم 1436 وحدة عقارية في 3 من مشاريعها الرئيسية في دبي. وتشغل المشاريع مواقع استراتيجية ضمن مناطق مهمة في الإمارة، كما تتضمن تطويراً للسكن ومنشآت ضيافة. ويشكل الإعلان محطة مهمة في مسيرة ديار، ويجسد التزامها بالبيئة العمرانية المتطورة في دولة الإمارات، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يسرنا أن نعلن عن اكتمال وتسليم وحداتنا السكنية ضمن 3 مشاريع ريادية في قلب دبي؛ في خطوةٍ تشكل علامةً فارقة في مسيرتنا، وتجسد رؤيتنا الرامية إلى صياغة مشهدٍ عقاري غايته الإنسان، وقوامه التصميم المتفرد والنهج الابتكاري، ترسيخاً لمكانة دبي العالمية.

ويضم ريغاليا، البرج السكني الفاخر في منطقة الخليج التجاري، 913 وحدة تتوزع بين استديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، إضافة إلى خيارات دوبلكس وبنتهاوس ومحلات تجارية. أما جنات، فيضم 362 وحدة ويشكل المنطقة الأخيرة في مجتمع ميدتاون من ديار في مدينة دبي للإنتاج، وتتوزع خياراته بين شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى محلات التجزئة. ويتمتع مشروع تاليا ريزيدنسز بموقع مميز في منطقة الفرجان، حيث يتألف من 161 شقة فندقية من غرفة أو غرفتي نوم مفروشة بالكامل، تشغلها فنادق ومنتجعات ميلينيوم.

وبالاستناد إلى خبرة تزيد على عقدين عبر محفظة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومنشآت الضيافة، وسجل حافل بتسليم أكثر من 23 مليون قدم مربعة في دبي ودولة الإمارات، تواصل ديار من خلال عمليات التسليم الأخيرة دعم قطاع عقاري مرن وداعم للأعمال في الإمارات. كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتطوير مشاريع عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمالكين والمستثمرين.

وتواصل ديار التركيز على التسليم في الوقت المحدد والتميز في التصميم والمشاريع التي ترتكز على المجتمعات، بما يضع احتياجات السكان في صميم المساحات التي تطورها، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم النمو العمراني طويل الأمد في دبي.