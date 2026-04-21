«إنتو كابيتال» تطور منصة رقمية للطاقة بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت «إنتو كابيتال»، الشركة المالية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، تطوير منصة بنية تحتية رقمية للطاقة عبر «صندوق إنتوكور للبنية التحتية» بقيمة 500 مليون دولار، بدعم من مستثمرين استراتيجيين. وتم تصميم المنصة بهدف تطوير وتوسيع استثمارات البنية التحتية الرقمية المدعومة بالطاقة في أسواق متعددة.

وتم تصميم «صندوق إنتوكور للبنية التحتية» بهدف تحقيق عوائد متميزة مع مراعاة المخاطر من خلال الاستثمارات في بنية تحتية قابلة للتوسع تجمع بين استقرار العوائد وإمكانات النمو المستدام. ويعمل «صندوق إنتوكور للبنية التحتية» ضمن هيكل «صندوق المستثمرين المؤهلين» (QIF) المدعوم من صندوق دبي المالي (DIF)، ويخضع لإشراف «هيئة الخدمات المالية» في دبي (DFSA). يوفر الصندوق حوكمة مؤسسية وقدرات استثمارية حول العالم.

الابتكار والبناء

وقال هيثم المصري، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتو كابيتال»: «تمثل الخطوة لحظة محورية للابتكار والبناء، وليس فقط للمشاركة في مجال البنية التحتية الرقمية. مع تزايد الطلب على بنية الحوسبة والطاقة بشكل متسارع على مستوى العالم، ستصبح المنصات القابلة للتوسع والمبنية على أسس متينة هي الركيزة التي ستحدد المرحلة المقبلة من النمو. ومن خلال هذه المنصة، نهدف إلى تخصيص رأس المال بكفاءة عالية ودعم التوسع المستدام للبنية التحتية الرقمية المدعومة بالطاقة».

وقال إيفو دي زوارت، الرئيس التنفيذي لشركة «مسيره إنرجي جيتواي»: «مشاركتنا من خلال المساهمة بالأصول تعكس التزامنا الراسخ بتوحيد الأصول الاستراتيجية للبنية التحتية مع منصات استثمارية قابلة للتوسع. يأتي ذلك تزامناً مع تعاوننا بموجب مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع. ومن شأن ذلك أن يعزز قدرتنا على دعم عملية دمج قدرات الطاقة ضمن الأنظمة الأوسع للطاقة والبنية التحتية الرقمية في المنطقة».

خبرة تقنية

وقال محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيرميان تشين»: «يتطلب التقارب بين الطاقة والبنية التحتية الرقمية خبرة تقنية وتنفيذاً مدروساً. يسرنا دعم هذه المنصة من خلال توفير مصادر الطاقة، وتسهيل عمليات الشراء، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجالات تطوير الأصول والتحسين وضمان الأداء التشغيلي طويل الأمد. نحن بصدد تطوير شبكة من التعاقدات المستقبلية، مع تفاعل قوي وردود فعل إيجابية من عملائنا في مجالات الحوسبة والطاقة، مما يعكس الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية المدعومة بالطاقة والقابلة للتوسع».

وتوفر المنصة فرصة استراتيجية كبيرة تتقاطع فيها مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، في وقت يضع فيه الطلب المتزايد على القدرة الحوسبية ضغطاً متصاعداً على أنظمة الطاقة العالمية. تسهم مراكز البيانات حالياً بما يقارب 4 % من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.

ويأتي تطوير المنصة في وقت تشهد فيه أنظمة الطاقة العالمية تحولات جذرية. ورغم ما يُنتج حالياً من طاقة، إلا أن جزءاً كبيراً منها لا يزال غير مستخدم بشكل كافٍ، بينما يتزايد الطلب بشكل سريع في الأسواق النامية. تعزز هذه الديناميكية التركيز على الكفاءة وتحويل الطاقة إلى بنية تحتية إنتاجية، مما يخلق فرصة استثمارية واعدة.

وتجري عملية تطوير المنصة بالتوازي مع النمو المتسارع في الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، مما يزيد الضغط على أنظمة الطاقة والقدرة الحاسوبية. من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مراكز البيانات إلى حوالي 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2029، مما يعكس الحاجة الكبيرة للبنية التحتية التي تدعم هذا النمو. تسهم هذه العوامل في تعزيز الحاجة إلى حلول متكاملة للطاقة والبنية التحتية الرقمية.