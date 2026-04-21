وسام "الإنجاز العقاري الأول" يتوّج "إتش آر إي للتطوير ‏العقاري‎"Development HRE ‎‏ في دبي

برعاية وحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، و في مشهد يعكس حيوية القطاع العقاري في دبي، أحيت احتفت شركة إتش آر إيHRE للتطوير العقاري بإنجاز استثنائي تمثّل في بدء التسليم الفعلي لوحدات مشروع "SkyHills Residences 1 By HRE " في مجمع دبي للعلوم، قبل الموعد التعاقدي المحدد بستة أشهر، في سابقة تُجسد أعلى معايير الانضباط وكفاءة إدارة المشاريع.
وشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات والمستثمرين، إلى جانب ممثلي الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية، التابع لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي ترعاه جامعة الدول العربية، ومسؤولي القطاع العقاري، تأكيداً على أهمية المشروع ضمن خارطة التطوير العمراني في الإمارة.
ويندرج المشروع ضمن رؤية عمرانية تهدف إلى تحسين جودة الحياة ويأتي المشروع ضمن رؤية عمرانية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة عبر تصميمات تُعزز الرفاه الحضري وتنسجم مع توجهات دبي نحو بناء مدن أكثر استدامة، حيث لم يعد التطوير العقاري مجرد بناء، بل صناعة متكاملة تُعنى بالإنسان وبيئته.
وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة إتش آر إي للتطوير العقاريHRE، إن وتيرة الإنجاز في دولة الإمارات تُعبّر عن نضج استثماري متقدم، مشيراً إلى أن دبي رسّخت نموذجاً عالمياً في الالتزام بالمواعيد والانضباط التشغيلي. وأضاف أن تسليم المشروع قبل موعده يعكس تكاملاً دقيقاً بين التخطيط وكفاءة التنفيذ، وهي معادلة تُمثل أحد أهم تحديات الأسواق التنافسية اليوم.
كما أشار إلى أن البيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية المتطورة في دبي ساهمتا بشكل مباشر في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع، وترسيخ ثقة المستثمرين محلياً ودولياً، لتظل الإمارة منصة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.
وتتويجاً لهذا الانجاز، تم خلال الاحتفال منح شركة إتش آر إيHRE وساماً استثنائياً رفيع المستوى يمنحه الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية للنخبة الرائدة في هذا القطاع، و هو وسام "الإنجاز العقاري الأول – لعام 2026"، وقام سعادة صلاح الدين البدري، الأمين العام للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية،و المستشار أحمد سلمان السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد بتسليم الوسام إلى السيد محمد أديب حجازي، تقديراً لتجربة الشركة في الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع وفق أعلى المعايير المهنية.
وأكد صلاح الدين البدري، أن منح الشركة هذا الوسام جاء تقديراً لإنجازها مشروع "سكاي هيلز ريزيدنس 1" قبل موعده المحدد بستة أشهر، في خطوة تجسد كفاءة عالية في التخطيط ودقة في التنفيذ، وأضاف أن استحداث "وسام الإنجاز العقاري الأول" يندرج ضمن توجه الاتحاد نحو إبراز النماذج الرائدة والمشاريع النوعية ذات الأثر الحقيقي في القطاع العقاري العربي، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية يواصل، منذ تأسيسه عام 2002، أداء دوره في دعم قطاع البناء والتطوير باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات التي تسهم في دفع مسيرة نهضة عمرانية متكاملة في العالم العربي.
HRE للتطوير العقاري: 30 عاماً من دقة الإنجاز
وفي سياق استشراف المستقبل، كشفت إتش آر إيHRE عن توجهها لتبني مفهوم "الاستدامة الذكية" في مشاريعها المقبلة، عبر دمج الحلول التقنية المتقدمة في الإدارة والتشغيل، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز القيمة الاستثمارية، ويأتي هذا التوجه امتداداً لمسيرة الشركة التي تتجاوز ثلاثة عقود، والقائمة على تحويل الالتزام إلى واقع ملموس يعكس جودة التنفيذ ودقة القرار.
جددير بالذكر أن مشروع "سكاي هيلز ريزيدنس 1" يتكون من برجين شاهقين، يرتفع الأول لـ مؤلف من 42 طابقاً والثاني لـ 35 طابقاً، ويُعد أيقونة معمارية في مجمع دبي للعلوم، وبينما كانت اتفاقية البيع والشراء (SPA) تُحدد شهر أكتوبر 2026 موعداً نهائياً للتسليم، نجحت شركة إتش آر إيHRE في بدء التسليم الفعلي خلال الاحتفالية والتي أُقيمت المنعقدة في 20 أبريل 2026، لتسبق الجدول الزمني المحدد بـ 6 أشهر كاملة، مما يعكس كفاءة استثنائية في إدارة المشاريع الإنشائية العملاقة.
يُقدم المشروع تجربة معيشية استثنائية تدمج بين الرفاهية والذكاء التقني؛ حيث تضم الوحدات المفروشة بالكامل أنظمة Alexa للمنازل الذكية وأجهزة Teka العالمية، في بيئة تنبض بالحياة من خلال النهر الاصطناعي، والمسبح الشاطئي، ومناطق الشواء (BBQ) المصممة للتجمعات العائلية وسط مساحات خضراء منسقة بأشجار مستوردة نادرة. وتتجلى الكفاءة في أدق التفاصيل، بدءاً من التشطيبات الراقية والشرفات ذات التصميمات الفريدة، وصولاً إلى مصاعد Mitsubishi فائقة السرعة (6 أمتار/ثانية)، ومرافق مجتمعية شاملة تضم قاعات متعددة الاستخدامات ومصليات واسعة، لتشكل مجتمعاً متكاملاً يرتكز على الجودة والاستدامة."