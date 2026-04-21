وسام "الإنجاز العقاري الأول" يتوّج "إتش آر إي للتطوير ‏العقاري‎"Development HRE ‎‏ في دبي

برعاية وحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، و في مشهد يعكس ‏حيوية القطاع العقاري في دبي، أحيت احتفت شركة إتش آر إيHRE‏ للتطوير العقاري ‏بإنجاز استثنائي تمثّل في بدء التسليم الفعلي لوحدات مشروع ‏‎"SkyHills ‎Residences‏ ‏‎1 By HRE "‎‏ في مجمع دبي للعلوم، قبل الموعد التعاقدي المحدد ‏بستة أشهر، في سابقة تُجسد أعلى معايير الانضباط وكفاءة إدارة المشاريع‎.‎

وشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات والمستثمرين، إلى جانب ممثلي الاتحاد ‏العربي للبناء والتنمية العقارية، التابع لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ‏الذي ترعاه جامعة الدول العربية، ومسؤولي القطاع العقاري، تأكيداً على أهمية ‏المشروع ضمن خارطة التطوير العمراني في الإمارة‎.‎

ويندرج المشروع ضمن رؤية عمرانية تهدف إلى تحسين جودة الحياة ويأتي المشروع ‏ضمن رؤية عمرانية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة عبر تصميمات تُعزز الرفاه ‏الحضري وتنسجم مع توجهات دبي نحو بناء مدن أكثر استدامة، حيث لم يعد التطوير ‏العقاري مجرد بناء، بل صناعة متكاملة تُعنى بالإنسان وبيئته‎.‎

وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة إتش آر إي للتطوير العقاريHRE، إن ‏وتيرة الإنجاز في دولة الإمارات تُعبّر عن نضج استثماري متقدم، مشيراً إلى أن دبي ‏رسّخت نموذجاً عالمياً في الالتزام بالمواعيد والانضباط التشغيلي. وأضاف أن تسليم ‏المشروع قبل موعده يعكس تكاملاً دقيقاً بين التخطيط وكفاءة التنفيذ، وهي معادلة تُمثل ‏أحد أهم تحديات الأسواق التنافسية اليوم‎.‎

كما أشار إلى أن البيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية المتطورة في دبي ساهمتا بشكل ‏مباشر في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع، وترسيخ ثقة المستثمرين محلياً ودولياً، لتظل ‏الإمارة منصة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال‎.‎

‏ وتتويجاً لهذا الانجاز، تم خلال الاحتفال منح شركة إتش آر إيHRE‏ وساماً استثنائياً ‏رفيع المستوى يمنحه الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية للنخبة الرائدة في هذا ‏القطاع، و هو وسام "الإنجاز العقاري الأول – لعام 2026"، وقام سعادة صلاح الدين ‏البدري، الأمين العام للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية،و المستشار أحمد سلمان ‏السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد بتسليم الوسام إلى السيد محمد أديب حجازي، تقديراً ‏لتجربة الشركة في الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع وفق أعلى المعايير المهنية‎.‎

وأكد صلاح الدين البدري، أن منح الشركة هذا الوسام جاء تقديراً لإنجازها ‏مشروع "سكاي هيلز ريزيدنس 1" قبل موعده المحدد بستة أشهر، في خطوة تجسد ‏كفاءة عالية في التخطيط ودقة في التنفيذ، وأضاف أن استحداث "وسام الإنجاز العقاري ‏الأول" يندرج ضمن توجه الاتحاد نحو إبراز النماذج الرائدة والمشاريع النوعية ذات ‏الأثر الحقيقي في القطاع العقاري العربي، مشيرا إلى أن الاتحاد العربي للبناء والتنمية ‏العقارية يواصل، منذ تأسيسه عام 2002، أداء دوره في دعم قطاع البناء والتطوير ‏باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات التي تسهم في دفع ‏مسيرة نهضة عمرانية متكاملة في العالم العربي‎.‎

HRE‏ للتطوير العقاري: 30 عاماً من دقة الإنجاز

وفي سياق استشراف المستقبل، كشفت إتش آر إيHRE‏ عن توجهها لتبني مفهوم ‏‏"الاستدامة الذكية" في مشاريعها المقبلة، عبر دمج الحلول التقنية المتقدمة في الإدارة ‏والتشغيل، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز القيمة الاستثمارية، ويأتي هذا التوجه ‏امتداداً لمسيرة الشركة التي تتجاوز ثلاثة عقود، والقائمة على تحويل الالتزام إلى واقع ‏ملموس يعكس جودة التنفيذ ودقة القرار‎.‎

جددير بالذكر أن مشروع "سكاي هيلز ريزيدنس 1" يتكون من برجين شاهقين، يرتفع ‏الأول لـ مؤلف من 42 طابقاً والثاني لـ 35 طابقاً، ويُعد أيقونة معمارية في مجمع دبي ‏للعلوم، وبينما كانت اتفاقية البيع والشراء ‏‎(SPA)‎‏ تُحدد شهر أكتوبر 2026 موعداً نهائياً ‏للتسليم، نجحت شركة إتش آر إيHRE‏ في بدء التسليم الفعلي خلال الاحتفالية والتي ‏أُقيمت المنعقدة في 20 أبريل 2026، لتسبق الجدول الزمني المحدد بـ 6 أشهر كاملة، ‏مما يعكس كفاءة استثنائية في إدارة المشاريع الإنشائية العملاقة‎.‎

‏ يُقدم المشروع تجربة معيشية استثنائية تدمج بين الرفاهية والذكاء التقني؛ حيث تضم ‏الوحدات المفروشة بالكامل أنظمة ‏Alexa‏ للمنازل الذكية وأجهزة ‏Teka‏ العالمية، في ‏بيئة تنبض بالحياة من خلال النهر الاصطناعي، والمسبح الشاطئي، ومناطق الشواء ‏‏(‏BBQ‏) المصممة للتجمعات العائلية وسط مساحات خضراء منسقة بأشجار مستوردة ‏نادرة. وتتجلى الكفاءة في أدق التفاصيل، بدءاً من التشطيبات الراقية والشرفات ذات ‏التصميمات الفريدة، وصولاً إلى مصاعد ‏Mitsubishi‏ فائقة السرعة (6 أمتار/ثانية)، ‏ومرافق مجتمعية شاملة تضم قاعات متعددة الاستخدامات ومصليات واسعة، لتشكل ‏مجتمعاً متكاملاً يرتكز على الجودة والاستدامة."‏