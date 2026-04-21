«الدار» و«مبادلة» تستحوذان على «ذا لينك» بقيمة 654 مليون درهم

أعلنت شركة الدار وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، استحواذهما على مشروع «ذا لينك» في مدينة مصدر، في صفقة بلغت قيمتها 654 مليون درهم.

وتأتي الصفقة من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسَّس عام 2024، لتمثل إضافة نوعية تسهم في توسيع محفظتهما الاستثمارية من الأصول العقارية عالية الجودة والمتميزة بعوائد مجزية ومستقرة ومستدامة، ضمن أحد أكثر مشاريع التطوير الحضري المستدام تقدماً في المنطقة.

يمتد مشروع «ذا لينك» على مساحة إجمالية تبلغ نحو 32 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، موزعة على 5 مبانٍ، وهو مؤجر بالكامل لمؤسسات وجهات عالمية رائدة ترسم ملامح قطاعات المستقبل.

ثقة راسخة

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: «يجسد الاستحواذ ثقتنا الراسخة في مسيرة النمو المستدام في إمارة أبوظبي، وصلابة ومرونة اقتصادها القائم على الابتكار. ومن خلال شراكتنا مع الدار، نعمل على توسيع أصولنا عالية الجودة ضمن مدينة مصدر، بوصفها منصة عالمية رائدة في قطاعات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبحث المتقدم. وتعكس الاستثمارات النهج الاستثماري المنضبط والمدروس لدى مبادلة، حيث نركز على تطوير بنية تحتية مستدامة لتحقيق عوائد قوية ومجزية، ودعم طموحات الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «يمثِّل الاستحواذ على مشروع «ذا لينك» محطة بارزة أخرى في مسيرة شراكتنا الاستراتيجية مع مبادلة، ويعكس قناعتنا المشتركة بركائز النمو طويلة الأمد لسوق أبوظبي العقاري. ويعزز هذا الأصل عالي الجودة والمؤجر بالكامل، مرونة محفظتنا الاستثمارية وحجمها، كما يعمق حضورنا في أحد أبرز مشاريع التطوير الحضري المستدام عالمياً، والمتمحور حول الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي».

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «يُعدُّ مشروع «ذا لينك» إضافة نوعية للمنظومة المتقدمة في مدينة مصدر، ويبرهن على قدرة التنمية المستدامة في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات المستقبل. ومنذ تأسيس مدينة مصدر قبل أكثر من عقدين، لا تزال هذه الرؤية تتقدم بثبات نحو المستقبل، ونحن فخورون بإنجاز المشروع المتميز الذي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار، ويدعم طموحات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي».

ومن شأن الصفقة أن توسع نطاق المشروع المشترك بين الدار ومبادلة ضمن مدينة مصدر، امتداداً لسلسلة من الاستحواذات الاستراتيجية الناجحة، وتماشياً مع استراتيجية طويلة الأمد تستهدف بناء وتوسيع محفظة أصول مرنة وقادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجزية، بما يدعم تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.