66 يوماً من الأجواء الترفيهية الرائعة بدبي خلال «مفاجآت الصيف 2025»

بدأ العد التنازلي لانطلاق الدورة الـ 28 من مفاجآت صيف دبي، والتي تستمر طوال الفترة من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس، لتتحول الإمارة إلى وجهة صيفية مثالية مع ما تقدمه من تخفيضات استثنائية، وأجواء ترفيهية رائعة، وتجارب جديدة مذهلة.

وتقدم الدورة الجديدة من المفاجآت، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، صيفاً ممتعاً للجميع، مع آلاف العروض الترويجية والأنشطة الاستثنائية، التي تتواصل على مدى 66 يوماً، من السحوبات الكبرى، والتخفيضات المذهلة، إلى المأكولات المتنوعة، والضيافة العالمية، والأنشطة الترفيهية الداخلية لجميع أفراد العائلة، والحفلات الموسيقية، التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم، ما يساعد سكان المدينة وزوارها على عيش أسعد اللحظات، وصنع ذكريات رائعة، وتجمع دورة العام الحالي بين مجموعة من التجارب الجديدة، التي لا تُفوت، بالإضافة إلى الفعاليات المفضلة، التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، ما يجعل الصيف أفضل وقت من العام، لتجربة كل ما تقدمه دبي بأفضل الأسعار.

3 تجارب استثنائية للمرة الأولى

وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ المفاجآت سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، أولها عروض عطلة الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، والتي تتميز بأجواء حماسية مع بداية موسم الصيف، مع عروض ترويجية حصرية وتجارب مناسبة للعائلات، بالإضافة إلى الجولة الأولى من السحوبات المذهلة في أبرز مراكز التسوق في دبي، ثم تخفيضات صيف دبي الكبرى، التي تستمر من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، وتقدم أفضل قيمة لمدة ثلاثة أسابيع، ومتعة لا تُضاهى في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى أكبر الجوائز خلال فصل الصيف.

وتُختتم فعاليات الصيف مع موسم العودة إلى المدارس من 11 وحتى 31 أغسطس، ما يتيح للعائلات والطلاب فرصة شراء كل ما يحتاجون إليه للفصل الدراسي الجديد بأفضل الأسعار، إلى جانب الحصول على هدايا مميزة، وفرص الفوز بمنح دراسية لتغطية الرسوم المدرسية. وجرى تصميم كل تجربة خصيصاً لتناسب الأوقات المختلفة من فصل الصيف، ما يساعد المتسوقين على استكشاف مفاجآت جديدة، والحصول على قيمة لا تُضاهى في مراكز التسوق، والمعالم السياحية، والفنادق في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى الاستمتاع بعروض فنية وفعاليات ترفيهية رائعة، فضلاً عن تناول مأكولات شهية ومتنوعة، وخوض تجارب مذهلة مع شخصية مدهش المفضلة لدى الجميع، وغيرها الكثير.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ستكون دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي الأفضل والأكثر تميزاً حتى الآن، مع تقديمها آلاف العروض والتجارب الاستثنائية، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة دبي وجهة عائلية متنوعة ومفضلة للزيارة خلال فصل الصيف. وتقدم هذه الدورة صيفاً ممتعاً للجميع، كما أنها تسلط الضوء على أفضل ما يمكن أن توفره المدينة في مختلف المجالات، بما في ذلك تجارة التجزئة، والضيافة، والترفيه، والمأكولات. ويتيح برنامج المفاجآت الحافل للسكان والزوار على حد سواء فرصة استكشاف تجارب صيفية فريدة من نوعها في جميع أنحاء المدينة، والاستمتاع بلحظات لا تُنسى بأفضل قيمة».

وأضاف: «نفخر بالشراكة الحقيقية والتعاون المستمر مع شركائنا والجهات المعنية، لتقديم موسم صيفي مميز صُممت كل لحظة وفعالية فيه بعناية، لتقدم تجربة متنوعة تسهم في تمكين ضيوفنا من قضاء أمتع الأوقات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة».

عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية: 27 – 29 يونيو

تنطلق المفاجآت مع عطلة نهاية أسبوع رائعة مليئة بالأنشطة العائلية، والاحتفالات الثقافية، والفعاليات الترفيهية المذهلة في جميع أنحاء المدينة، وسوف يستمتع زوار دبي فستيفال سيتي مول بمشاهدة عروض فنية رائعة، مثل فرقة الاستعراضات اليابانية «سابرينا»، والفرقة الإماراتية «عَبري آند باند»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وفنانة البوب الفلسطينية الأردنية رينا خوري، والمغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية نويل خرمان. وتتجه الأنظار في سيتي سنتر مردف إلى فرقة الروك الأردنية «جدَل»، والمغني السوري الشامي، بالإضافة إلى الفرق الفنية المتجولة، والعروض الترفيهية الحية، التي تضفي المزيد من الحيوية على أجواء مركز التسوق الشهير.

وتتواصل متعة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عدد من أشهر الوجهات السياحية في دبي مع مجموعة من الحفلات الموسيقية الكبرى والعروض الفنية الحية، بما في ذلك حفل فرقة ميامي ومطرف المطرف في كوكاكولا أرينا يوم 28 يونيو، وحفل جازيات مع النجمة بانة في دبي أوبرا يوم 27 يونيو، وحفل تحية تكريم للنجمة أديل على مسرح سفينة الملكة إليزابيث 2 يومي 27 و28 يونيو، وعرض «أتول خاطري» في كلية دبي، وعرض «وي كول ات باليه» على مسرح زعبيل، وحفل ختامي رائع مع الفنان عدنان سامي في كوكاكولا أرينا، وعرض «بينوي ميكستيب كوميدي» في مركز دبي التجاري العالمي يوم 29 يونيو.



فعاليات جديدة وعودة الفعاليات المفضلة

بناء على طلب الجماهير يعود أسبوع الصيف للمطاعم في دبي من 4 وحتى 13 يوليو، ليدعو سكان المدينة وزوارها، للاستمتاع بقوائم طعام بأسعار مميزة على الغداء والعشاء في أكثر من 50 مطعماً شهيراً ومناسباً للعائلات، من المطاعم المفضلة في الأحياء إلى أشهر المطاعم العالمية. وتقدم هذه الفعالية التي تستمر أسبوعاً كاملاً فرصة مثالية للتجمع مع الأصدقاء أو العائلة، وتذوق أشهى المأكولات بأسعار مخفضة. وينبغي على عشاق الطعام عدم تفويت فرصة استكشاف أرقى المأكولات بأفضل الأسعار وحجز طاولاتهم اليوم، من خلال موقع وتطبيق OpenTable، حيث يتم تقديم هذه التجارب الحصرية لوقت محدود، وتخضع الحجوزات للتوافر.

وتشمل التجارب الجديدة التي تُضاف إلى المفاجآت تجربة «DSS قهوة بيتس»، التي تحتفي بثقافة المقاهي النابضة بالحياة في دبي من خلال أكشاك موسمية تنتشر في مختلف أنحاء المدينة. وتُقام هذه التجربة يوم السبت من كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي، أيام 26 يوليو، و2 و9 و16 و23 أغسطس، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالموسيقى الرائعة، والقهوة اللذيذة، والأجواء التي لا تُضاهى في أماكن مميزة في جميع أنحاء المدينة. وينطلق عرض طبق بـ 10 دراهم للمرة الأولى، خلال مفاجآت صيف دبي، احتفاء بتنوع قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، من خلال تقديم أطباق مقابل 10 دراهم فقط.

حفلات موسيقية وعروض حية

يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بعودة سلسلة حفلات «بيت ذا هيت دبي» التي طال انتظارها في مركز دبي التجاري العالمي من 4 وحتى 13 يوليو، والتي تجمع أبرز المواهب الموسيقية على مستوى المنطقة مثل توليت، وألماس، وشارموفرز، وعزيز مرقة، وغالية، وسولجا، ومونتياغو، ومو علي، وبدر الشعيبي، وعبد العزيز لويس، وناصر عباس.

كما تستضيف دبي هذا الصيف فرقة أدونيس اللبنانية، التي تعود إلى المدينة بعرض مميز يوم 3 يوليو في دبي أوبرا، بالإضافة إلى حفل المغني وكاتب الأغاني الفلبيني الشهير تي جيه مونترد في كوكاكولا أرينا يوم 13 يوليو، وأيضاً حفل النجمة الهندية شريا غوشال في مركز دبي التجاري العالمي يوم 19 يوليو. وتشمل أبرز الفعاليات الأخرى حفلاً موسيقياً لأستاذ الفن الصوفي الشهير ساغار بهاتيا في كوكاكولا أرينا يوم 16 أغسطس، وحفلاً موسيقياً للفنانة ناتالي إمبروليا في دبي أوبرا يوم 23 أغسطس، والعرض المسرحي المميز صُنع في الكويت في دبي أوبرا يومي 29 و30 أغسطس، إلى جانب العديد من العروض الفنية والترفيهية الأخرى، التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة.

تجارب تسوق استثنائية

ينطلق موسم التسوق الصيفي في مختلف أنحاء دبي، والذي يستمر لمدة 10 أسابيع، ليقدم ثلاث تجارب تسوق متنوعة، تقدم كل منها تخفيضات حصرية، وفعاليات ممتعة، وعروضاً محدودة المدة على أكثر من 800 علامة تجارية حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من التجارب الفريدة والمكافآت الكبرى طوال هذه الفترة، من عرض استمتع بالصيف في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، إلى اربح منحة دراسية مع لاندمارك، والعديد من العروض الترويجية الأخرى طوال فصل الصيف.

وسيحظى المتسوقون بمجموعة من العروض اليومية التي تُقام لفترة محدودة مثل عرض تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي، وتخفيضات دبي هيلز مول الفورية، وتسوق مجاناً لعطلة نهاية أسبوع مع الجابر للنظارات، والتخفيضات الفورية في المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للمجوهرات، والعديد من الحملات الأخرى التي تقدم عروضاً غير مسبوقة على الأزياء، والأجهزة الإلكترونية، والمنتجات الفاخرة المفضلة، ما يشكل فرصة مثالية لتجديد محتويات خزانة الملابس، وشراء الضروريات اليومية، وتقديم هدايا مميزة للأشخاص المقربين.

وسيكون هناك المزيد من فرص الربح للمتسوقين طوال فصل الصيف، بالإضافة إلى عروض برامج الولاء مثل مليونير أمبر، ومليونير أورا، واربح مليون ميل سكاي واردز مع سكاي واردز إيفري داي، وغيرها الكثير، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

إقامة فندقية ممتعة وترفيه عائلي

وتشكل المفاجآت أفضل وقت على مدار العام للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية بأسعار خاصة، مع عروض صيفية حصرية في أكثر من 100 فندق و15 وجهة سياحية وترفيهية رائدة في مختلف أنحاء المدينة، من عروض السبا والإقامة الفندقية الفاخرة، إلى المنتزهات الترفيهية المليئة بالمتعة مثل حديقة وايلد وادي المائية، وموشنجيت دبي، وآي إم جي عالم من المغامرات، إلى جانب المطاعم الحائزة جوائز مثل إس تي كي، وأتموسفير، وشيك شاك، ولي بان كوتيديان، والتي تقدم عروضاً لا تُضاهى مصممة خصيصاً للعائلات والأصدقاء والأزواج، وتشمل أسعاراً خاصة بسكان دبي، وباقات عائلية، وترقيات مجانية، وإضافات مميزة، ومزايا مفاجئة مصممة لمساعدة الأصدقاء، والعائلات، والأطفال، والآباء، والأمهات، والأجداد، وجميع أفراد العائلة، على الاسترخاء وتجديد النشاط، واستكشاف المزيد من معالم دبي بأفضل الأسعار.

ويعود إنترتينر مفاجآت صيف دبي من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس، ليقدم أكثر من 7500 عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً» في مجموعة رائعة من الفنادق، والمطاعم، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمعالم السياحية مقابل 195 درهماً. ويسري العرض لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التفعيل، ويتيح للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بتخفيضات حصرية طوال فصل الصيف وما بعده، مع إمكانية الدخول إلى وجهات رائدة مثل حديقة وايلد وادي المائية، وموشنجيت دبي، وآي إم جي عالم من المغامرات، بالإضافة إلى المطاعم المفضلة، التي تناسب جميع الأذواق والتفضيلات.

فعاليات وعروض اللياقة البدنية

وتتصدر فعاليات اللياقة البدنية هذا العام جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي، مع مجموعة نابضة بالحياة من سباقات الجري الداخلية في مراكز التسوق والمصممة للعائلات، والأطفال، والمهتمين بالصحة من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية. وتنطلق هذه الفعاليات يوم 28 يونيو في دبي هيلز مول، مع سباق جري حصري برعاية سكيتشرز، ليقدم أجواء صباحية مليئة بالحيوية والنشاط والترفيه والجوائز. وينتقل الزخم إلى سلسلة سباقات الجري «جمب ستارت دبي – آر إكس»، التي تُقام في سيتي سنتر مردف يوم 6 يوليو، ثم مول الإمارات يوم 3 أغسطس، والتي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومقهى آر إكس. كما تستضيف مفاجآت صيف دبي سباقات الجري الخاصة بها في ابن بطوطة مول يوم 13 يوليو، ودبي فستيفال سيتي مول يوم 31 أغسطس، حيث تتيح هذه السباقات المناسبة للعائلات للمشاركين فرصة الاستمتاع بأجواء مليئة بالنشاط والحيوية. وسيستمتع عشاق كرة القدم بتجربة ميسي في دبي فستيفال سيتي مول، والتي تستمر حتى 31 أغسطس.

فعاليات مدهش ودانة

تكتمل مفاجآت صيف دبي بشخصيتيها المحبوبتين لدى الجميع، حيث يظهر مدهش ودانة خلال فترة المفاجآت في مختلف أنحاء المدينة، لإسعاد الجميع من خلال الزيارات المدرسية، والظهور في مراكز التسوق، وكذلك أبرز المعالم السياحية، لنشر البهجة في نفوس الجميع. فيما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالديكورات المميزة، والهدايا المفاجئة، والشراكات المتميزة مع علامات تجارية مثل داماس وبوند كافيه، وأيضاً تجربة منتجات جديدة كلياً، والقيام بأنشطة تفاعلية مناسبة للعائلات طوال الموسم في متجر مدهش.

10 أسابيع من التوفير والمفاجآت والعروض

وينطلق موسم تخفيضات مفاجآت صيف دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ليقدم 10 أسابيع من التوفير، والمفاجآت، والعروض المذهلة على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3000 متجر تجزئة، فيما تبدأ عروض عطلة الصيف يوم 27 يونيو، لتقدم عروضاً ترويجية مميزة، وفعاليات ممتعة في مراكز التسوق، وفرصاً قيمة للفوز بجوائز مذهلة.

وتتصدر فعاليات مراكز التسوق وعروض التجزئة الخاصة أجواء عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مفاجآت صيف دبي مع تجارب مثل فعالية استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو، ومليونير شير في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وعرض أنفق واربح سيارة بولستار 4 في دبي فستيفال سيتي مول، وعرض تسوق واربح وانطلق في دبي فستيفال بلازا، ومقهى جوراسيك من فوكس سينما في مول الإمارات، وعرض اربح سيارة ساوايست S06 في دبي أوتليت مول، وعرض فاتورة التسوق الرابحة خلال مفاجآت صيف دبي، وعرض اربح مع برنامج تيكت في مفاجآت صيف دبي، وغيرها الكثير.

وسيحصل المتسوقون خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من المفاجآت على العديد من فرص المشاركة في سحوبات مذهلة للفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي من مجموعة مراكز التسوق في دبي، وسحوبات مجموعة دبي للمجوهرات، وبرنامج فيزا للمجوهرات، حيث يقدم كل منها مكافآت مميزة وجوائز ضخمة.