«ضمان للاستثمار» و«أليانز جلوبال إنفستورز» توقّعان مذكرة تفاهم

أعلنت «ضمان للاستثمار» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «أليانز جلوبال إنفستورز»؛ إحدى أبرز شركات إدارة الأصول النشطة الرائدة على مستوى العالم، للتعاون في تقديم خيارات استثمارية قائمة على مستوى المخاطر ضمن برنامج نهاية الخدمة من ضمان للاستثمار والمعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وستُسهم المبادرة في توسيع البرنامج الحالي، الذي يوفّر حالياً حلاً ادخارياً مع حماية رأس المال لمكافآت نهاية الخدمة، وذلك عبر طرح خيارات استثمارية إضافية تمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم.

وقال شهاب قرقاش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ضمان للاستثمار: «يشرفنا أن نكون من بين مزوّدي الخدمات المعتمدين من وزارة الموارد البشرية والتوطين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة في الإمارات، ويعزّز تعاوننا مع أليانز جلوبال إنفستورز تأكيد التزامنا وإيماننا بمتانة اقتصاد الإمارات واستقراره».

وقال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لضمان للاستثمار: «تواصل الإمارات تحقيق تقدم مهم في تحديث أطر مدخرات مكان العمل، ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى البناء على الأساس الذي يقوم عليه برنامج نهاية الخدمة من ضمان للاستثمار، من خلال تقديم خيارات استثمارية إضافية تدعم الاحتياجات المتطورة لأصحاب العمل والموظفين».

وقالت ألكسندرا آور، رئيسة التوزيع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أليانز جلوبال إنفستورز: «يسرنا أن نتعاون مع ضمان في هذه المبادرة في إطار التزامنا المستمر في المنطقة. وتُعد الإمارات سوقاً مهماً لحلول الادخار طويلة الأجل، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات أليانز جلوبال إنفستورز في حلول التقاعد الشاملة من خلال ريسك لاب».