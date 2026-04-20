فلاي دبي تشغل رحلات يومية الى بانكوك من أول يوليو



أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ في تشغيل رحلاتها إلى مطار دون موينغ الدولي (DMK) في بانكوك إعتباراً من أول يوليو 2026، لتصبح بذلك الوجهة الثانية للناقلة في تايلاند إلى جانب كرابي.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلة يومياً بين دبي وبانكوك إنطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي مما يعزز بشكل أكبر الربط الجوي بين دبي ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يتيح للمسافرين رحلات ربط سلسة عبر مركز دبي للطيران للوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات ، وبالإضافة إلى حضورها المتنامي في تايلاند، تواصل فلاي دبي توسيع عملياتها في جنوب شرق آسيا، حيث تخدم وجهات شهيرة مثل لانكاوي وبينانغ في ماليزيا.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا توسيع شبكتنا في تايلاند من خلال إطلاق رحلاتنا إلى بانكوك، مما يتيح لعملائنا الوصول إلى بوابة أخرى نحو العاصمة التايلاندية. وتعكس الخطوة الجديدة من فلاي دبي التزامنا المستمر بتوفير المزيد من خيارات السفر لركابنا. ومع إستمرار تعافي الطلب على السفر، فإننا واثقون من مرونة قطاع السياحة. وتتيح لنا الخدمة الجديدة تركيز قدراتنا وفق احتياجاتنا التشغيلية، مع تنامي حركة التجارة والسفر بين دولة الإمارات والأسواق الرئيسة في العالم."

قال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تبقى بانكوك إحدى الوجهات السياحية الشهيرة والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى المسافرين سواء للترفيه أو الأعمال ، ومع إطلاق رحلاتنا اليومية، فإننا نوفر مرونة وراحة أكبر للمسافرين، لا سيما خلال ذروة موسم السفر الصيفي نتوقع طلباً قوياً، ونتطلع إلى زيادة وتيرة رحلاتنا بالتزامن مع تنامي الطلب على هذا المسار خلال فصل الصيف".

وصُممت الخدمة الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال فصل الصيف، حيث توفر مواعيد رحلات ملائمة للمسافرين بين دبي وبانكوك. يُعزز هذا التوسع بشكل أكبر دور فلاي دبي في ربط الأسواق غير المخدومة برحلات طيران وتسهيل حركة السفر عبر شبكتها المتنامية.