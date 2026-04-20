اندماج استراتيجي يعزز صناعة الألمنيوم وواجهات المباني في الإمارات



أبرمت شركة آر إم كي للصناعات ومقرها دبي اتفاقية رسمية لدمج أنشطتها في مجال ألواح الألمنيوم المركبة (ACP) مع عمليات شركة المركز الدولي للتنمية للصناعات المعدنية (IDCMI)، التابعة للمركز الدولي للتنمية (IDC). وتمثل هذه الخطوة توجهاً استراتيجياً نحو توحيد القدرات في قطاعي واجهات المباني والتصنيع المتقدم للألمنيوم، على المستويين المحلي والدولي، خاصة مع انضمام العلامة التجارية البارزة «ألوكلاد®» إلى الصفقة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى آر إم كي للصناعات دمج كافة العمليات التشغيلية المرتبطة بـ IDCMI، بما يشمل إنتاج ألواح ACP، وطلاء لفائف الألمنيوم، والمجمعات الكيميائية، إلى جانب الأصول الصناعية من معدات وآلات ومخزون، إضافة إلى العلامات التجارية المسجلة. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستتولى الشركة الإدارة التشغيلية الكاملة، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال دون انقطاع للعملاء.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاندماج في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، ودعم خطط النمو المستقبلي للشركة في الأسواق الإقليمية والدولية.

بناء منصة متكاملة

وفي هذا السياق، أكد عامر راشد، العضو المنتدب لشركة آر إم كي للصناعات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء منصة متكاملة لمنتجات واجهات المباني. وأوضح أن دمج عمليات IDCMI سيسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق الخدمات، بما يواكب تطلعات المهندسين المعماريين والمطورين والمقاولين في المنطقة.

وأضاف راشد أن الشركة، رغم التحديات الإقليمية الراهنة، تثق بمرونة القطاعين الصناعي والإنشائي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن السوق أثبت قدرته على التعافي والنمو، وأن الشركة تستعد للعب دور قيادي في المرحلة المقبلة.

ومن خلال ضم علامة «ألوكلاد®» إلى جانب علامتي «ألكوبوند®» و«كلادبوند®»، ستدير آر إم كي للصناعات محفظة أوسع من المنتجات المعمارية، مدعومة بقدرات متقدمة في طلاء اللفائف والتقنيات الكيميائية. ويعزز هذا التكامل من تنوع المنتجات ويتيح تقديم حلول مبتكرة ومخصصة لواجهات المباني على نطاق واسع.

من جهته، أوضح هيرالد دي سوزا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في IDC، أن هذا الاندماج يوفر أساساً قوياً للاستمرارية والنمو المستدام، مشيراً إلى أن آر إم كي للصناعات تمتلك الإمكانيات التشغيلية والتصنيعية التي تضمن تطوير الأعمال مع الحفاظ على المعايير الفنية التي أرستها IDCMI.

كما تتضمن الاتفاقية تنظيم نقل واستخدام العلامات التجارية، حيث ستحصل آر إم كي للصناعات على حق استخدامها فور إتمام عملية الاندماج، وفق ضوابط ومعايير الجودة المتفق عليها.