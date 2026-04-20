مذكرة تفاهم بين "أبوظبي العالمي "ومنطقة "فوتيان " بالصين



أعلن مركز أبوظبي المالي العالمي (ADGM)، توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة منطقة فوتيان في جمهورية الصين الشعبية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين أبوظبي وأحد أهمّ المراكز المالية والابتكارية في الصين.وقّع مذكرة التفاهم دينغ يون، رئيس المكتب العام لحكومة منطقة فوتيان الشعبية، و راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM).

وتُرسّخ الشراكة إطاراً للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الخدمات المالية والابتكار وتطوير المواهب، فضلاً عن دعم التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، يعمل أبوظبي العالمي (ADGM) والمركز المالي في "فوتيان" بشكل وثيق على تطوير فرص التنمية المشتركة، وتعزيز التفاعل عبر الحدود بين مجتمعي الأعمال والخدمات المالية لديهما. كما تركّز الشراكة على دفع الحوار وتبادل المعرفة في مجالات رئيسية مثل الابتكار المالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وهياكل الاستثمار الدولية، بما في ذلك أطر "الشريك الأجنبي المؤهّل المحدود" (QFLP).ويدعم الطرفان كذلك تنظيم مبادرات مشتركة، تشمل طاولات مستديرة، ومؤتمرات، ومنتديات أعمال، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع. وتوفر هذه المنصات فرصاً لتبادل الخبرات والرؤى، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.

تبادل المعرفة

وقال راشد البلوشي: "تشكّل شراكتنا مع منطقة فوتيان محطة مفصلية في مسار توسيع حضور أبوظبي العالمي (ADGM) على الساحة الدولية، وترسيخ التواصل بين أبوظبي والمراكز المالية العالمية الرئيسة. ومن خلال ترسيخ تبادل المعرفة وتكامل الجهود في مجالات الابتكار المالي وتنمية الكفاءات وتطوير هياكل الاستثمار، نفتح آفاقاً أوسع لمسارات جديدة لتدفقات رأس المال وتبادل الأفكار وتنامي الفرص بين أسواقنا. وتجسّد هذه الاتفاقية الالتزام الراسخ لأبوظبي العالمي (ADGM) بدفع عجلة النمو المستدام، وتمكين الاستثمار العابر للحدود، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد".

وقال دنغ جون: "في سياق السعي المشترك لبناء مستقبل مشترك للبشرية، تبرز إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، والتبادلات بين الشعوب. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين منطقة فوتيان وأبوظبي العالمي خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون العملي بين الجانبين. وقد توصلنا إلى توافق على اعتماد آلية تواصل منتظمة كرافعة أساسية لتسريع تنفيذ مشاريع مشتركة على المدى القصير والمتوسط، والعمل معًا على تحقيق مزيد من التقدم."

وكجزء من التعاون، سيشجع أبوظبي العالمي (ADGM) ومنطقة فوتيان مشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص في الفعاليات والوفود الرسمية، ما يسهم في تعزيز الروابط المؤسسية وزيادة التواصل بين دولة الإمارات ومنطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى.

ويعكس التعاون الطموح المشترك للطرفين في دعم النمو القائم على الابتكار، والمساهمة في تطوير منظومات مالية عالمية مترابطة.