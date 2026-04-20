غرف تجارة دبي تستعرض الحلول التمويلية للشركات مع 82 مسؤولاً بالقطاع الخاص



نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع 82 من ممثلي القطاع الخاص، بهدف دعم المرونة المالية للشركات، ومناقشة المتطلبات المصرفية الملحة لمجتمع الأعمال واستعراض الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفّرها البنك لدعم الشركات وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الحالية.

مناقشات تفاعلية



بمشاركة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وجويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق، وفرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وروي سيباستيان، رئيس إدارة مخاطر الائتمان للمجموعة؛ إلى جانب نخبة من قيادات المشرق. وشهدت الجلسة مناقشات تفاعلية موسعة حول التحديات المرتبطة بالتمويل والمتطلبات المصرفية الحالية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين مرونتها المالية. كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم حالياً.



مقومات المنظومة الاقتصادية



وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي :" تأتي حماية مصالح مجتمع الأعمال ودعم تنافسية القطاع الخاص في مقدمة أولوياتنا، ونواصل العمل على تعزيز مقومات المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي لدعم الشركات العاملة في الإمارة في كافة الظروف، وتحفيز استمرارية ونمو أعمالها، بما يرسخ مكانة دبي ضمن صدارة مراكز التجارة والاستثمار في العالم".

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "تركز استراتيجيتنا في المشرق، على تطوير النموذج التقليدي للخدمات المصرفية، إذ نسعى إلى تعزيز دورنا كشريك استراتيجي موثوق يواكب طموحات العملاء ويدعم تحقيق نمو مرن ومستدام. ومن خلال الجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة وقدرات التمويل المصممة خصيصاً، نساعد الشركات على تلبية احتياجاتها المتغيرة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وترسيخ قدرتها التنافسية على المدى الطويل. وتعكس مشاركتنا في هذا الحوار، بالتعاون مع غرفة تجارة دبي، التزامنا المشترك بتعزيز قدرة وجاهزية القطاع الخاص ودعم الشركات في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة". واستعرض فريق عمل المشرق خلال الفعالية الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.

الاحتياجات التمويلية

تناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.

وقال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "نحرص على تمكين الشركات وتزويدها بأدوات وخدمات مالية سهلة الاستخدام ومبسطة تدعم نموها. كما نولي أهمية كبيرة لتعزيز التواصل الوثيق مع عملائنا في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال عبر قنوات متنوعة، بما في ذلك المنتديات والجلسات التفاعلية، ما يتيح لنا تبادل وجهات النظر والاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات الفعلية التي تواجه الشركات. ومن خلال تعاوننا اليوم مع غرفة تجارة دبي، فإننا نعزز الشراكة على مستوى المنظومة الاقتصادية ونُسهم في تهيئة بيئة تمكّن الشركات من التكيف بثقة.

ويعكس هذا النهج تركيزنا على تقديم حلول مصرفية مصممة خصيصاً ومواكبة للمستقبل، بما يعزز مرونة العمليات ويدعم الاستقرار المالي".

وتأتي الفعالية في إطار سلسلة اللقاءات الموسعة التي تنظمها غرف دبي خلال الفترة الحالية مع القطاع الخاص لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الراهنة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة التحديات العالمية، كما تعمل الغرف على تكثيف العمل المشترك لمواكبة الظروف الحالية، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات، واستعراض السبل المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.