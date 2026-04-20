تعاون بين "مؤسسة سعود" ومصرف رويا لدعم المشاريع برأس الخيمة



أبرمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب مذكرة تفاهم مع مصرف «رويا»، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية لمجتمع الأعمال بما يسهم في دعم توسع الشركات الأعضاء بمؤسسة سعود على المستوى المحلي في إمارة رأس الخيمة، وخارجياً على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان لتقديم خدمات مصرفية متميزة ذات قيمة إضافية للشركات الأعضاء بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وكذلك لمجتمع الأعمال بشكل عام في إمارة رأس الخيمة، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وسيقوم مصرف «رويا» بتقديم حلول تمويلية مُيسرة، وإطلاق برامج وخدمات متنوعة من الخدمات المصرفية للأعمال، للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في توسيع أعمالها بالأسواق العالمية، بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، إضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية، للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات العالمية العاملة بالإمارة.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود، وبحضور إيمان الهياس مدير عام المؤسسة.

وأكد يوسف إسماعيل التزام المؤسسة بتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً عالمياً للأعمال، وفتح آفاق جديدة لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الشراكة تسهم في توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق وتسريع التحول الرقمي، وأن مصرف «رويا» وبموجب هذه المذكرة سيقدم لأصحاب المشاريع برامج لتوسيع قاعدة عملائها، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة، وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، كما تفتح تلك الشراكة آفاقاً جديدة للنمو أمام المشاريع المحلية، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة رأس الخيمة الاقتصادية.

ومثل مصرف «رويا» في توقيع مذكرة التفاهم رئيسها التنفيذي كريستوف كوستر الذي أعرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، مؤكداً أن التعاون خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين القطاع المصرفي والمؤسسات الداعمة لمشاريع الشباب، لدعم البيئة الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة، كوننا نطمح لتقديم تسهيلات مصرفية مميزة لأصحاب المشاريع، ما يسهم في دعم نمو أعمالهم وجذب المزيد من الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة تلبي احتياجات المستثمرين.