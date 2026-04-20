"دبي للسلع المتعددة" يُطلق مركز الكاكاو



أعلن مركز دبي للسلع المتعددة،إطلاق مركز الكاكاو، كمنصة تجارية جديدة تغطي تجارة الكاكاو ، بما يُرسّخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لتجارة السلع الزراعية.

و يندرج إطلاق مركز الكاكاو ضمن خطة التوسع الشاملة التي يعتمدها مركز دبي للسلع المتعددة في مجال السلع الزراعية والغذائية، مستفيداً من نموذج التجمعات الناجح الذي أحدث تحولاً واسعاً في مسار حركة التجارة العالمية للقهوة والشاي. ويعمل في المركز حالياً 88 شركة في مجالات تجارة الكاكاو وصناعة الشوكولاتة والحلويات، وسيجمع مركز الكاكاو الجديد هذه الأنشطة كافةً تحت مظلة منصة موحدة تغطي سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من مراحل التوريد والمعالجة، وصولاً إلى بناء العلامات التجارية والتوزيع وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم.

ويأتي إطلاق مركز الكاكاو بالشراكة مع شركة كومبي كاكاو (Kumbi Cocoa)، وهي متخصصة في بناء علاقات مباشرة وعادلة مع تعاونيات المزارعين، وشركة مجموعة ريبيزي (Ribezzi Group)، التكتل متنوع الأنشطة الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، وستتولى المجموعة قيادة أعمال التطوير والتنفيذ. وتتعاون الأطراف الثلاثة في دراسة جدوى إقامة بنية تحتية متكاملة في إمارة دبي، قادرة على تخزين حبوب الكاكاو وتداولها وتحويلها إلى منتجات نصف مصنعة، تشمل سائل الكاكاو وزبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو، بما يُتيح خدمة الأسواق العالمية ويرفع مستويات الكفاءة والشفافية ويُضيف قيمة أعلى في جميع مراحل سلسلة توريد الكاكاو.

وتماشياً مع النجاح الذي حققه مركز القهوة ومركز الشاي التابعان لمركز دبي للسلع المتعددة، تعكس المنصة الجديدة تحولاً متنامياً في قطاع السلع الزراعية عالمياً، إذ باتت القيمة المضافة تتولد بصورة متزايدة من منصات متخصصة ومتكاملة تجمع بين الخدمات اللوجستية والمعالجة وتوفير رأس المال. وسيُقدّم مركز الكاكاو بنية تحتية وخدمات من أحدث طراز، تشمل التصنيف والتخزين والمزج وبناء العلامات التجارية والتعبئة والتغليف، على أن ترتبط هذه الإمكانات ارتباطاً مباشراً بحلول التمويل التجاري المخصصة لمجالس الكاكاو والتعاونيات والمزارعين عبر منصة FinX التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، بما يوفر أدوات أساسية في سوق يتسم بتقلبات الأسعار وضغوط السيولة.

بناء القيمة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لم تعد تجارة الكاكاو اليوم تقتصر على الإنتاج وحده، بل باتت ترتبط بكيفية بناء القيمة وتمويلها وتوزيعها في مختلف حلقات سلسلة التوريد. ومن خلال مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، نعمل على تأسيس منصة تستجيب لمتطلبات هذا الواقع الجديد. فمن خلال جمع المنتجين والتجار والمصنعين ورأس المال تحت سقف منصة واحدة، نُهيئ البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من القيمة المضافة بالقرب من مصدر الإنتاج، مع تعزيز دور دبي وجهةً عالميةً لتجارة السلع الزراعية. ويمثل هذا المشروع امتداداً طبيعياً لنموذج التجمعات الذي نعتمده، وخطوةً جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي في قلب حركة تدفقات الغذاء والسلع على المستوى العالمي".

و قال كوادوو بواتشي-أدجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كومبي كاكاو: "تمثّلت رسالة كومبي كاكاو منذ تأسيسها في بناء سلاسل توريد شفافة وعادلة تربط المزارعين مباشرةً بالأسواق العالمية. ونفخر اليوم، بوصفنا شريكاً استراتيجياً لمركز دبي للسلع المتعددة، بدعم تطوير بنية تحتية تعود بالنفع على المزارعين، وتوفر في الوقت ذاته كاكاو عالي الجودة قابلاً للتتبع للأسواق الدولية".

وقال ماورو ريبيزي، مؤسس مجموعة ريبيزي: "تشهد سوق الكاكاو العالمية تطوراً متسارعاً، وتجسّد هذه المبادرة نهجاً استشرافياً في تطوير البنية التحتية لتجارة السلع. فمن خلال تحقيق التكامل بين عمليات التوريد والخدمات اللوجستية والتداول والمعالجة بين مختلف القارات، يملك مركز الكاكاو مقومات التحول إلى معيار مرجعي جديد ومنصة لتحفيز نمو هذا القطاع".

وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة سوق الكاكاو نحو 16.6 مليار دولار في عام 2025، ويُتوقع أن تصل إلى 26.2 مليار دولار بحلول عام 2035. وفي الفترة ذاتها، تشير التوقعات إلى نمو حجم قطاع الشوكولاتة الفاخرة، الذي تقوده منتجات أحادية المنشأ وابتكارات الصناعة الحرفية والمنتجات الصحية، من 31.9 مليار دولار في عام 2024 إلى 40.6 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولا يزال دور دبي في تجارة الكاكاو في مرحلة النشوء، غير أنه يحظى بمؤشرات نمو واضحة. ففي عام 2023، استوردت دولة الإمارات حبوب كاكاو خاماً بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي، ومنتجات شوكولاتة وكاكاو مصنعة بقيمة 65.3 مليون دولار . وبلغت صادراتها من الحبوب الخام 16.4 مليون دولار ، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثامنة والعشرين بين أكبر المصدّرين على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها تعكس تسارع حركة تدفقات التجارة في المواد الخام في أعلى سلسلة التوريد، وفي المنتجات المصنعة في أسفلها، عبر إمارة دبي.